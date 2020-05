Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje okolo 29,80 USD/barel

dnes 8:16 -

Saudská Arábia v pondelok večer oznámila, že ešte viac, než pôvodne informovala, zníži v júni ťažbu ropy. Produkcia v Saudskej Arábii sa tak na budúci mesiac zredukuje o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne navyše k obmedzeniam dohodnutým v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Ťažba ropy v krajine tak dosiahne 7,5 milióna barelov/deň, čo v porovnaní s aprílom znamená takmer 40-percentný pokles a 18-ročné minimum.

Navyše dobrovoľnú redukciu ťažby oznámili po Saudskej Arábii aj Kuvajt a Spojené arabské emiráty (SAE). Ich ťažba by sa mala znížiť spoločne o ďalších 180.000 barelov denne.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.28 h SELČ 29,79 USD (27,52 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 16 centov. Predtým sa nakrátko vrátila nad 30 USD/barel.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 24,37 USD/barel. Oproti pondelkovej uzávierke to predstavuje rast o 23 centov. Počas obchodovania dosiahla 24,77 USD/barel.