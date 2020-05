MMF možno ešte zhorší prognózu rastu svetovej ekonomiky

včera 15:46 -

Georgieva povedala v rámci online podujatia organizovaného Európskym univerzitným inštitútom (European University Institute, EUI), že aktuálne ekonomické údaje prichádzajúce z mnohých krajín sú horšie, než predpokladala predpoveď MMF. MMF vo svojej aktuálnej prognóze zverejnenej v apríli počíta v tomto roku s poklesom globálnej ekonomiky o 3 %.

"Bez bezprostredného medicínskeho riešenia by sa v prípade niektorých ekonomík mohli, bohužiaľ, zhmotniť horšie scenáre," uviedla Georgieva. O novom koronavíruse ešte stále vieme len málo a táto nevedomosť je tiež príčinou problematickosti predpovedí.

Už aktuálna prognóza očakávajúca kontrakciu o 3 % by znamenala najprudší pokles globálnej ekonomiky od Veľkej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia. MMF počíta v roku 2021 s čiastočným zotavením, ale varoval, že vývoj bude závisieť od priebehu pandémie.

Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil Číne, že ju potrestá novými clami za to, ako sa postavila k novému koronavírusu a ako o ňom informovala. V piatok (8. 5.) tiež naznačil, že by mohol ukončiť prvú fázu obchodnej dohody s Čínou.

Vysokí americkí a čínski obchodní predstavitelia v piatok uviedli, že budú pokračovať v implementovaní dohody. Niektorí experti však upozornili, že nákup tovarov z USA je výrazne nižší v porovnaní s tempom potrebným na to, aby Čína splnila svoj sľub zvýšiť v prvom roku objem týchto nákupov o 77 miliárd USD (71 miliárd eur) v porovnaní s úrovňou z roku 2017.

Georgieva v piatok povedala, že návrat k protekcionizmu by oslabil vyhliadky na globálne zotavenie v kritickom okamihu.

Na otázku týkajúcu sa jej obáv z rastúceho napätia medzi USA a Čínou, Georgieva odpovedala: "Je obrovsky dôležité, aby sme odolali zrejme prirodzenému sklonu stiahnuť sa za svoje hranice."

Oživenie svetového obchodu je podľa nej kriticky dôležité pre zabezpečenie zotavenia globálnej ekonomiky. "Inak sa zvýšia náklady, príjmy klesnú a my sa ocitneme v menej bezpečnom svete."