Zotavovanie ekonomiky USA bude pomalé, firmy čaká hrboľatá cesta

dnes 21:01 -

Rýchle zotavenie ekonomiky USA z dôsledkov pandémie nového koronavírusu je nepravdepodobné a firmy by sa mali pripraviť na to, že otváranie ekonomiky nebude hladký proces. Uviedol to vo štvrtok šéf Fedu v Minneapolise Neel Kashkari, pričom dodal, že prípadné opätovné zvýšenie počtu infikovaných si vyžiada návrat k pôvodným karanténnym opatreniam.

"Čo sa týka dlhodobého výhľadu, som optimista. Myslím si však, že to bude hrboľatá cesta," citovala Kashkariho agentúra Reuters. Ako dodal, firmám odporúča, aby sa pripravili na to, že to bude dlhodobá záležitosť.

Viac než polovica amerických štátov začína s postupným uvoľňovaním karanténnych opatrení a otváraním niektorých oblastí ekonomiky. Rozhodli sa tak napriek tomu, že počet infikovaných v USA pokračuje v raste a počet úmrtí prekonal 73.000.

Podľa Kashkariho však s rýchlym návratom na úroveň spred krízy počítať nemožno. "Bude potrebné postupné a cielené otváranie ekonomiky, ani nie tak na geografickej báze, ako skôr na odvetvovej úrovni," dodal.