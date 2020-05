Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa nakrátko priblížila k hranici 32 USD/barel

dnes 19:01 -

Najskôr trhy zareagovali na rast čínskeho vývozu. Ten vzrástol v apríli medziročne o 3,5 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s jeho poklesom o viac než 12 %. Neskôr ceny ropy podporila aj Saudská Arábia, ktorá výrazne zvýšila ceny svojej ropy.

"Trh tento krok hodnotí ako ústup od predchádzajúceho výrazného znižovania cien, čo analytici vtedy interpretovali ako začiatok cenovej vojny medzi Saudskou Arábiou a Ruskom," povedal Harry Tchilinguirian z banky BNP Paribas. Okrem toho to podľa neho naznačuje, že Rijád je pripravený na obmedzenie produkcie, na čom sa dohodol na schôdzke zoskupenia OPEC+ začiatkom apríla.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 17.43 h SELČ 31,11 USD (28,85 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,39 USD (4,68 %). V priebehu dňa však vyskočila o 6,9 % na 31,77 USD/barel.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 26,02 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 2,03 USD alebo 8,46 %. Počas štvrtkového obchodovania nakrátko vzrástla o 10,55 % na 26,52 USD za barel.