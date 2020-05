Počet turistov vo svete sa do konca roka 2020 môže znížiť až o 80 %

dnes 14:46 -

UNWTO vo štvrtok odhadla, že do konca roka 2020 sa počet turistov vo svete môže znížiť až o 80 %.

Pandémia spôsobila už v 1. kvartáli 2020 pokles počtu turistov o 22 %. A v samotnom marci sa ich počet znížil o 57 % po tom, ako začalo čoraz viac krajín zavádzať cestovné obmedzenia.

Podľa UNWTO úbytok 67 miliónov zahraničných turistov za tri mesiace do konca marca sa už premietol do straty príjmov z cestovného ruchu vo výške 80 miliárd USD (74,03 miliardy eur).

A v súčasnom kvartáli sa situácia v turistickom priemysle ešte zhoršila. Organizácia pritom načrtla tri možné scenáre budúceho vývoja.

V prvom predpovedá, že ak by sa cestovné obmedzenia zrušili začiatkom júla, počet turistov by sa oproti minulému roku znížil o 58 %. A toto číslo stúpne na 70 %, ak obmedzenia potrvajú do začiatku septembra a na 78 %, ak vypršia až na začiatku decembra.

Autori štúdie UNWTO zároveň upozornili, že každá z predpovedí predstavuje hrozbu pre živobytie miliónov ľudí.

„Svet čelí bezprecedentnej zdravotnej a hospodárskej kríze,“ uviedol vo vyhlásení generálny tajomník UNWTO Zurab Pololikašvili. „Cestovný ruch bol tvrdo zasiahnutý a milióny pracovných miest sú vystavené riziku v jednom z odvetví hospodárstva, ktoré je najviac náročné na pracovnú silu,“ dodal.