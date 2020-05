Kontrolný výbor EP upozornil na konflikt záujmov českého premiéra A. Babiša

dnes 12:16 -

Správa kontrolného výboru Európskeho parlamentu (EP) je výsledkom osobitnej vyšetrovacej misie europoslancov v Českej republike, ktorá sa konala 26. - 28. februára.

Nezáväzné odporúčanie výboru BUDG vyzýva českého premiéra, aby buď odstúpil z funkcie, alebo prestal poberať peniaze z rozpočtu Únie cez firmy spojené s holdingom Agrofert, ak sa konflikt záujmov skutočne preukáže.

Správa EP upozornila, že v Českej republike neexistuje jasný mechanizmus na predchádzanie situáciám, ktoré by sa mohli objektívne vnímať ako konflikt záujmov, ani na riešenie takýchto situácií.

Európska komisia (EK) svoj audit týkajúci sa možného konfliktu záujmov českého premiéra ešte neukončila, koncom minulého roka však uniklo jedno z hodnotení eurokomisie, v ktorých sa potvrdzuje konflikt záujmov predsedu vlády so súkromným záujmom majiteľa spoločnosti Agrofert.

Poslanci z výboru BUDG zároveň upozornili, že exekutíva EÚ by mala zastaviť platby holdingu Agrofert.

Český europoslanec Mikuláš Peksa (Pirátska strana) z frakcie Zelení/Európska slobodná aliancia, ktorý je členom výboru BUDG a zúčastnil sa na februárovej kontrolnej misii v ČR, v správe pre médiá uviedol, že správa EP jasne potvrdzuje, že v jeho krajine neexistuje mechanizmus na predchádzanie konfliktom záujmov a na ich riešenie, čo česká vláda musí okamžite napraviť.

"Zhromaždili sme dôkazy, ktoré dokazujú zásadné systémové chyby pri vyplácaní dotácií v Českej republike. Tieto vážne zistenia podkopávajú dôveru verejnosti v to, ako sa peniaze daňových poplatníkov Európskej únie vynakladajú v Českej republike. Táto situácia trvá dosť dlho," opísal situáciu Peksa.

Zdôraznil, že EK musí zverejniť výsledky auditov vedených voči Babišovi, aby sa českí aj európski daňoví poplatníci mohli sami presvedčiť, či došlo k závažným porušeniam etiky a práva EÚ.

"Andrej Babiš musí prestať spochybňovať platnosť práce Európskeho parlamentu a Európskej komisie a začať riešiť konflikt záujmov," odkázal europoslanec.