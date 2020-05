ECB bude naďalej podporovať ekonomiku eurozóny

dnes 12:46 -

De Guindos tak zareagoval na rozhodnutie nemeckého ústavného súdu spred dvoch dní, ktoré sa snaží obmedziť kompetencie ECB. Podľa utorkového (5. 5.) rozhodnutia súdu ECB pri Programe nákupu cenných papierov verejného sektora prekročila svoje právomoci. Súd dal ECB tri mesiace na to, aby dokázala, že program je nevyhnutný a primeraný. Ak sa tak nestane, nemecká centrálna banka (Bundesbank) sa na ňom nebude môcť ďalej podieľať.

"Zostávame odhodlanejší než kedykoľvek predtým, aby sme zabezpečili stimulačné finančné podmienky vo všetkých sektoroch a krajinách, aby dokázali absorbovať tento bezprecedentný šok," povedal de Guindos pred výborom Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti. "Naďalej sme pripravení upraviť naše monetárne opatrenia, ak uvidíme, že rozsah stimulov je nedostatočný."

Na otázku týkajúcu sa rozhodnutia nemeckého ústavného súdu, de Guindos odpovedal, že ECB spadá pod jurisdikciu Európskeho súdneho dvora, čím naznačil, že ECB sa rozhodnutím nemeckého súdu vôbec nebude zaoberať. Zároveň však na zmiernenie obáv Nemecka uviedol, že ECB analyzuje vedľajšie vplyvy stimulov a pred každým rozhodnutím dokladá ich proporčnosť.

De Guindos tiež uviedol, že väčšiu úlohu pri boji s recesiou by mala mať fiškálna politika, ktorá by podporila monetárne stimuly ECB. "Preto je nevyhnutné, aby fiškálna reakcia na túto krízu bola dostatočne silná, a to vo všetkých častiach eurozóny," povedal de Guindos. Dodal, že je potrebná politická dohoda na vytvorenie primeraného nástroja pre túto spoločnú reakciu.

De Guindosove vyjadrenia signalizujú, že ECB neplánuje zastaviť alebo obmedziť svoje monetárne stimuly. Európska komisia (EK) v stredu (6. 5.) v reakcii na rozhodnutie nemeckého súdu uviedla, že legislatíva a súdy Európskej únie (EÚ) sú nadradené národným a zdôraznila, že ECB je nezávislá. Európsky súdny dvor totiž v roku 2018 rozhodol, že sporný program ECB je v súlade s právom EÚ.