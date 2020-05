O pomoc štátu v čase koronakrízy sa uchádzajú už aj veľké firmy

dnes 13:01 -

Štát pripravil viaceré schémy pomoci v čase koronakrízy. Úrady práce zaevidovali doteraz celkovo 72.393 žiadostí o pomoc, z toho spracovali vyše 48.000 dohôd so zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami SZČO). O pomoc štátu sa uchádzajú už aj prví veľkí zamestnávatelia, ktorí zaslali žiadosti. "Prišli napríklad žiadosti od Jaguar Land Roveru, Matadoru Automotive Vráble, Nay, Volkswagen Slovakia," vymenoval Krajniak.

Celkovo za marec schémy pomoci podľa ministra doposiaľ pomohli viac ako 150.000 zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám a vyplatili viac ako 20 miliónov eur. "Očakávame, že za apríl budú čísla väčšie. Ekonomická kríza sa v marci prejavila len čiastočne, preto očakávame najväčší nárast žiadostí o pomoc za apríl, pretože v apríli boli viac ako 15 dní skoro všetky prevádzky zatvorené. Až ku koncu apríla sa začalo uvoľňovanie," podotkol Krajniak.

Niektorí žiadatelia sa doteraz sťažovali na veľkú byrokratickú záťaž pri žiadostiach. "Skôr máme ohlasy, že jednotliví žiadatelia sa radšej trikrát opýtajú, či majú nárok na pomoc a či nebudú zaradení medzi neoprávnených poberateľov. Svedčí to o tom, že ľudia sú zodpovednejší," hovorí Krajniak.

Podľa neho je vyplnenie žiadosti o pomoc štátu jednoduchšie ako žiadosť o úver v banke. "Keď si človek predstaví, akú žiadosť musí vypísať pri spotrebnom úvere alebo hypotéke, tak požiadať o pomoc na udržanie pracovných miest alebo na seba samého je výrazne jednoduchšie," tvrdí Krajniak.

Úrady práce podľa jeho slov spracovávajú ďaleko viac žiadostí ako v minulosti. Krajniak vyčíslil, že kým v minulosti boli schopné spracovať 1300 žiadostí denne, v súčasnosti spracovávajú až 7000. Analýzy rezortu práce zároveň ukázali, že v prípade žiadostí firiem, ktoré museli zatvoriť prevádzky, je žiadaná pomoc v prípade jednej firmy približne na päť zamestnancov. V prípade nástroja kurzarbeit jedna žiadosť vychádza na záchranu desiatich pracovných miest, v prípade poklesu obratu pripadá jedna žiadosť o pomoc na desať zamestnancov.

Rezort práce v spolupráci s Inštitútom finančnej politiky tiež pracuje na metodike, ako by sa náhodnou kontrolou žiadostí dalo pozrieť na segmenty, v ktorých je najväčšie riziko, že by sa mohli schémy pomoci zneužívať.