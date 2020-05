Vodohospodári odstránili väčšinu nelegálnych objektov na Domaši

dnes 11:46 -

Z 302 nelegálnych objektov v okolí vodnej nádrže Domaša v súčasnosti odstránili 271, tvrdí Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Ako pre TASR uviedol hovorca podniku Marián Bocák, z toho 111 objektov odstránili ich vlastníci a 160 zamestnanci SVP.

"Zo zvyšných 31 je 27 objektov napojených na elektrickú prípojku, a teda sa bude postupovať v zmysle stavebného zákona prostredníctvom príslušného stavebného úradu. Tu je priestor pre obce, ktoré doteraz nekonali, aby vydali rozhodnutia o odstránení týchto stavieb. Zo strany SVP je potrebné odstrániť posledné štyri objekty, ktoré vzhľadom na dostupnosť a aktuálnu výšku hladiny budú odstraňované, keď to hydrologická situácia dovolí," povedal Bocák.

Na viacerých miestach ostal podľa jeho slov aj po doteraz neznámych vlastníkoch, ktorí si svojpomocne objekty likvidovali, poškodený terén. "Do brehov bolo zasahované aj pri samotnej stavbe týchto nelegálnych objektov. Správca nádrže v súčasnosti rekultivuje brehy vodnej stavby," vysvetlil Bocák.

Starosta obce Bžany Ladislav Vrabeľ tvrdí, že dostali zoznam približne 25 stavieb, nevedia však, ako majú postupovať, keďže vlastníci sú neznámi. "Napríklad, ako mám vedieť, či je to stavba? Podľa mňa je to komunálny odpad, je to pozbíjané," povedal Vrabeľ s tým, že vodohospodári na odstránenie dostali od štátu peniaze a mali to dokončiť.

Vodohospodári tvrdia, že to, čo je stavba, definuje zákon. "Na základe znaleckých posudkov bolo zvyšných 27 objektov klasifikovaných ako stavba a v tomto prípade koná stavebný úrad, nie my. Majú elektrickú prípojku, ktorú pravdepodobne dostali od energetikov konkrétni obyvatelia, takže mená by byť známe mali. SVP budú refinancované náklady na odstraňovanie objektov, nie stavieb," reagoval Bocák.