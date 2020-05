Inflácia, nezamestnanosť a koronavírus: Turecká líra padla na svoju vôbec najnižšiu úroveň

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:00 -

Turecká mena sa vo štvrtok prepadla na najnižšiu úroveň v histórii, keď americký dolár stúpol proti líre na rekordných 7,49 dolára. Turecká centrálna banka vyčerpala milióny dolárov zo svojich devízových rezerv na nákup líry a jej podporu voči doláru.



V utorok večer musela zasiahnuť a oznámila nové obmedzenia pre zahraničných investorov, ktorí uskutočňujú transakcie denominované v lírach, v snahe zabrániť špekuláciám a predajom na krátko. Tento krok ale nevyšiel. Líra klesla počas nasledujúcich dvoch dní, pričom dolár si vo štvrtok pripísal až 0,6 % čím prekonal predchádzajúce rekordné minimum. „Zdá sa, že to bude len otázka času, kým sa vydáme cez 7,25 a viac," uviedol v poznámke analytik Brad Betchel, forexový stratég Jefferies LLC. „Úradníci sa pri oslovovaní trhov tvária sebavedome, trh si však začína myslieť, že cisár je nahý.“





Turecká ekonomika bola už pod tlakom pred koronavírusom. Dnes, po takmer dvoch rokoch oslabujúcej meny, vysokého dlhu a rýchlo miznúcich zahraničných rezerv, je krajina s 82 miliónmi ľudí, počas pandémie na tom obzvlášť zle. Miera nezamestnanosti už v januári predstavovala takmer 14 %, dnes dostáva masívny cestovný ruch poriadnu ranu, čím podnieti tlak na deficit a na už aj tak krehkú líru. Turecko zaznamenalo v stredu 129 491 prípadov koronavírusu a 3520 úmrtí, pričom do polovice apríla to bolo viac ako 4 000 nových prípadov denne, dnes je to už len niečo vyše 2 000 za deň.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v polovici apríla rázne odmietol akýkoľvek návrh na získanie pomoci od Medzinárodného menového fondu. Istý analytik zameriavajúci sa na rozvíjajúce sa trhy toto rozhodnutie označil za „idiotské“ v čase, keď ekonómovia tvrdia, že Turecku chýbajú ekonomické a fiškálne zdroje potrebné na vydržanie takéhoto poklesu. Erdogan opakovane tvrdí, že turecká ekonomika je dostatočne odolná.





Americký Fed v marci ponúkol dohody o swapových dolárových linkách viacerým krajinám vrátane Mexika a Brazílie. Turecko medzi nimi nebolo. „Fed sa naďalej zdráha vyhovieť žiadosti Turecka o dolárové swapové linky kvôli vysokej úrovni spolitizovania tureckej centrálnej banky,“ uviedla pre CNBC Agathe Demaraisová z Economist Intelligence Unit. Je zrejmé, že tureckú centrálnu banku má v posledných rokoch Erdogan stále viac pod kontrolu, čo odrádza investorov a podkopáva dôveru v nezávislosť menových orgánov krajiny. „Líra bude naďalej oslabovať, pokiaľ budú investori spochybňovať dôveryhodnosť centrálnej banky a jej schopnosť brániť menu," uviedla Demaraisová.