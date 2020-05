Ceny ropy sa vrátili k poklesu, cena Brentu skĺzla pod 29 USD/barel

dnes 20:46 -

Po utorkovom (5. 5.) prudkom raste zaznamenali ceny ropy v stredu opäť výraznejší pokles, pričom cena Brentu skĺzla o vyše 6 % pod 29 USD za barel (159 litrov). Ceny nadol posunuli informácie o raste ropných zásob v USA, ale najmä zásob ropných destilátov. Okrem toho ich ovplyvnili informácie o zásobách benzínu, ktoré síce klesli, stále však zostávajú na vyššej úrovni, než je v tomto období bežné.

Ako uviedlo americké ministerstvo energetiky, zásoby ropy sa v týždni do 1. mája zvýšili o 4,6 milióna barelov. To by nebola veľmi negatívna správa, keďže ekonómovia počítali s rastom až o 7,8 milióna barelov. Podľa Johna Kilduffa zo spoločnosti Again Capital v New Yorku menej priaznivou správou je vysoký rast zásob ropných destilátov. Zásoby benzínu síce klesli, aj naďalej sú však na vyššej úrovni než v tomto období pred rokom.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 20.13 h SELČ 28,93 USD (26,77 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 2,04 USD alebo 6,59 %.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom zaznamenala 23,09 USD/barel. To znamená pokles o 1,47 USD alebo 5,99 %.