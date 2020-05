Pohľad egyptského miliardára: Ropa vyletí na 100 dolárov a príležitosť kupovať letecké spoločnosti

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:23 -

"S každou krízou prichádza aj príležitosť,dnes si môžete s kúpiť leteckú spoločnosť za 1 dolár, za ptredpokladu hromady dlhu." Naguib Sawiris, tým priamo oponuje kolegovi miliardárovi Warrenovi Buffettovi, ktorý oznámil, že Berkshire Hathaway predal všetky akcie aeroliniek. Americké letecké spoločnosti sa tento rok prepadli, pretože dopyt po leteckej doprave sa takmer zastavil, kvôli pandémii klesol o viac ako 95 %.

Sawiris pre CNBC uviedol, že súhlasí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v kontroverznej snahe jeho administratívy o opätovné otvorenie amerického hospodárstva. Americké akcie v utorok vzrástli na základe očakávaní, že sa americká ekonomika môže začať znovu otvárať. Sawiris povedal, že toto je „jedna z mála vecí“, v ktorých má Trump pravdu. "Možno nenájdu liek, možno nenájdu vakcínu, tak ako dlho budeme v našich domovoch uväznení?"

Ropa za 100 dolárov

V marci sa OPEC a ďalší významní producenti ropy nedohodli na výraznejšom znížení produkcie, keď koronavírus začal potláčať dopyt po rope. Ceny padli na 18-ročné minimá predtým, ako aliancia v apríli dosiahla dohodu o znížení 9,7 milióna barelov denne, čo predstavuje 10 % svetovej produkcie a najväčší pokles produkcie v histórii. Na otázku, či by ropa dosiahla rovnaké úrovne, ak by sa dosiahla marcová dohoda OPEC +, Sawiris vysvetlil, že ceny by sa napriek tomu znížili kvôli zníženiu spotreby, „ale na túto úroveň by neklesla.“





Sawiris uviedol, že cenová vojna medzi lídrom OPEC, Saudskou Arábiou, a Ruskom bola „z vypočítavosti“. Šlo o snah zlikvidovať bridlicový priemysel v Spojených štátoch a že Saudi sa o to snažia v dlhodobom horizonte. "Myslím, že to bolo pripravované, myslím, že vedeli, čo sa stane a stále to chceli urobiť, pretože odrovnaním konkurenta sa cena zvýši nad 50 alebo 60 dolárov. Takže som skutočne presvedčený, že za 18 mesiacov ropa dosiahne 100 dolárov.“

Ropa v utorok vyskočila o 20 %, keď sa svetové ekonomiky začali pomaly otvárať po mesiacoch núteného odstavenia a optimizmu v súvislosti s potenciálnym oživením dopytu.