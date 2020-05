Novela kompetenčného zákona by mala ísť do NRSR budúci týždeň

dnes 10:31 -

Novelu kompetenčného zákona, ktorá má transformovať Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na samostatné ministerstvo, by mala vláda predložiť parlamentu budúci týždeň. Kabinet by sa mal zmenami zaoberať koncom tohto týždňa. Pre TASR to povedala podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Otvorenie kompetenčného zákona a presun právomocí mal podľa portálu Aktuality.sk vyvolať nezhody medzi koaličnými partnermi zo strany Za ľudí a hnutia Sme rodina. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) by mal mať výhrady voči tomu, aby Európsky sociálny fond prešiel pod Remišovej nové ministerstvo. Nezhody by mali byť aj medzi ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) a podpredsedom vlády Štefanom Holým (Sme rodina), ktorý by mal zas prevziať niektoré z jej kompetencií, keďže by mal na novom ministerstve koordinovať legislatívu a ďalšie činnosti.

Novela kompetenčného zákona má podľa Remišovej riešiť transformáciu ÚPVII na ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Vicepremiérka viackrát avizovala ambíciu zefektívniť riadenie eurofondov a zjednotiť agendu regionálneho rozvoja.