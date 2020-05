V čase pandémie sa ceny komodít prepadli, okrem zlata

Zdroj: ČTK;sovereignman

Foto: getty images

dnes 9:54 -

Zlato sa v čase pandémie zachovalo ako bezpečný prístav a počas marca a apríla zdraželo o sedem percent. Cena ostatných komodít výrazne strácala. Prepad sa nevyhol takmer žiadne komodite, okrem zlata. Ceny kukurice od marca klesli o 16 percent a pšenice o tri percentá. Prepad dopytu prípade poľnohospodárskych komodít bol spôsobený predovšetkým uzatvorením reštauračných a stravovacích zariadení. Čiastočne spôsobil prepad niektorých poľnohospodárskych komodít pokles dopytu po etanole, ktorý sa vyrába z kukurice, obilia a ďalších obilnín. Etanol sa totiž pridáva do pohonných hmôt, o ktoré aktuálne tiež nie je príliš veľký záujem.

Najväčším porazeným však zostáva ropa, ktorej cena sa v jednej chvíli dostala dokonca do záporných hodnôt, pripomenul Hájek. Úplné zastavenie ekonomiky, aeroliniek, prepad dopytu a nedostatočná produkčné obmedzenia, sa podpísali pod prepad americkej ropy WTI k dnešnému dňu o 72 percent. Od začiatku marca oslabila ropa WTI o 52 percent a severomorský Brent o 46 percent.



"Ceny drahých kovov mali od začiatku pandémie výrazné výkyvy. Zlato potvrdilo úlohu bezpečného prístavu a zhodnotilo od 1. marca z 1598 na 1714 dolárov, teda o sedem percent. Proti tomu striebro a platina sa správajú zatiaľ ako priemyselné komodity a ich cena v súlade s tým klesala," povedal pre ČTK analytik Golden Gate Marek Brávník.

Striebro odpísalo desatinu hodnoty a teraz sa predáva za 15 dolárov za uncu, platina klesla o 12 percent na 757 USD. Drahé kovy reagujú na prichádzajúce globálnu krízu presne ako v roku 2008 vrátane oddelenia ceny fyzického kovu od ceny na burze. Kým bude fyzického kovu nedostatok, bude jeho cena vždy vyššia ako 'papierová cena na burze', vysvetlil Brávník. Striebro je vo veľkej miere využívané v spracovateľskom priemysle, ktorý pravdepodobne bude ešte pár mesiacov v recesii, čo ovplyvní dopyt po striebre, doplnil analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Počas 20. storočia sa pomer zlata ku striebru ustálil v rozmedzí 50-80 dielov (uncí) striebra za jeden diel zlata. Akonáhle sa pomer ceny zlata a striebra vymanil z rozmedzia 50-80, došlo pomerne rýchlo ku korekcii cien a návratu pomeru do tohto pásma. V posledných týždňoch ale tento pomer vystrelil až do blízkosti 120, čo bol rekord doslova tisícročný. Ak by sme sa mali riadiť históriou v odhade budúceho vývoja, zlato vyjadrené v striebre by malo zlacnieť. K tomu vedú dve základné cesty, a síce zlacnenie zlata a zdraženie striebra, respektíve väčší zlacnenie zlata než striebra alebo výraznejšie zdraženie striebra než zlata.

Reálne, hmatateľné investície, ako sú fyzické striebro alebo zlato, sú historicky vhodnou ochranou pred dôsledkami masívneho nárastu peňažnej zásoby. Podobne vhodne sa v súčasnosti javia samozrejme aj dobre vedené firmy, poľnohospodárska pôda a ďalšie typy investícií. Voči peňažnej zásobe nie je teraz zlato nijako predražené. V dôsledku aktuálnych masívnych dodávok peňazí do ekonomiky by preto zlato mohlo ďalej zdražovať. A striebro je voči zlatu extrémne lacné, z historického hľadiska by teda mala jeho cena tiež mať tendenciu rásť.