Tržby koncernu DuPont v 1. kvartáli klesli o 4 %

Americký chemický koncern DuPont v 1. kvartáli výrazne pocítil následky pandémie nového koronavírusu.

Tržby za tri mesiace od januára do marca medziročne klesli o 4 % na 5,2 miliardy USD (4,8 miliardy eur). Čistá strata dosiahla 616 miliónov USD. V rovnakom období vlani koncern zaznamenal zisk 521 miliónov USD. To však ešte profitoval z aktív, ktoré mu už nepatria. Po úprave o tieto vplyvy pred rokom zaznamenal len mierny zisk. DuPont už dlhší čas bojuje so slabým dopytom a poklesom cien.

Aktuálne sa DuPont sústredí na to, ako reagovať na aktuálnu koronakrízu, uviedla finančná riaditeľka Lori Kochová. Súčasťou tejto reakcie je optimalizácia prevádzkového kapitálu, odklad niektorých investícií, zlepšenie štruktúry nákladov a posilnenie likvidity.

Koncern si prednedávnom zaistil úvery vo výške 3 miliardy USD, aby sa pripravil na znížene dopytu v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Navyše oznámil, že investuje o pol miliardy USD menej ako vlani.