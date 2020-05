Lufthansa neplánuje kupovať konkurentov oslabených tzv. koronakrízou

dnes 16:01 -

Lufthansa sa chystá pomaly obnoviť osobné lety od júna. Momentálne rokuje s vládami o pomoci vo výške zhruba 10 miliárd eur. Spohr uviedol, že čoskoro očakáva dohodu s Nemeckom.

„Zameriavame sa na stabilizáciu spoločnosti Lufthansa v jej súčasnej podobe, a nie na získanie ďalších leteckých spoločností. Momentálne neplánujeme prevzatia,“ vyhlásil a dodal, že konsolidácia medzi európskymi leteckými spoločnosťami sa spomalí v dôsledku vládnych záchranných balíkov.

Zákaz cestovania prinútil nemeckého dopravcu uzemniť 700 lietadiel, čo viedlo k poklesu počtu cestujúcich o 99 %. Do jeho skupiny patria aj Swiss Airlines, Austrian Airlines a Brussels Airlines.

Očakáva sa, že Nemecko v rámci dohody o pomoci získa 25,1-percentný podiel v Lufthanse a zastúpenie v dozornej rade.

Lufthansa by mala tiež dostať kapitál bez hlasovacieho práva vo výške zhruba 5 miliárd eur a štátom podporované pôžičky za približne 3 miliardy eur.

Presná veľkosť rôznych prvkov záchrannej dohody, ako aj možný príspevok Švajčiarska, Rakúska a Belgicka, sú stále nejasné.

Podľa belgického denníka LEcho sa očakáva, že Spohr tento týždeň navštívi Brusel. Letecká spoločnosť žiada belgický štát o finančnú pomoc vo výške 290 miliónov eur na prežitie krízy. Belgicko na oplátku požaduje záruky týkajúce sa budúcnosti Brussels Airlines a rozvoja letiska v Bruseli.

Spohr uviedol, že nemecká vláda napriek pomoci nemala záujem o aktívnu úlohu v spoločnosti po tom, ako predtým varoval pred možnými zásahmi štátu.

Klaus Schmidt, vedúci rady poradcov nemeckého spolkového ministerstva hospodárstva, uviedol v utorok na ministerskom brífingu, že vláda by sa nemala zaoberať napríklad diskusiami o tom, či by mala Lufthansa zatvoriť divíziu Germanwings.

Lufthansa dodala, že zatiaľ nie je možné poskytnúť dlhodobé predpovede, pretože koronavírus aj naďalej ovplyvňuje situáciu v leteckom priemysle.