Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa v apríli prudko znížila

Prieskum ukázal, že produkcia, nové objednávky, export aj domáci odbyt a tiež počet pracovných miest vo výrobnom sektore eurozóny klesli v apríli rekordným tempom. A dôvera podnikateľov v budúci vývoj dosiahla historické minimum.

Podľa konečných výsledkov Markit index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny sa v apríli znížil na 33,4 bodu zo 44,5 bodu v marci. Spresnená hodnota indexu je menšia ako 33,6 bodu pri rýchlom odhade a zároveň najnižšia v histórii týchto prieskumov. Okrem toho je konečný PMI hlboko pod hodnotami, ktoré boli zaznamenané počas globálnej finančnej a hospodárskej krízy pred vyše 10 rokmi.

Aprílové údaje ďalej ukázali, že všetky odvetvia vo výrobnom sektore zaznamenali značné zhoršenie prevádzkových podmienok. Najstrmší pokles aktivity pritom vykázali výrobcovia kapitálových produktov.

Čo sa týka jednotlivých krajín eurozóny, vo všetkých sa aprílový index prepadol hlboko pod úroveň 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. A vo väčšine krajín dosiahol historické minimá.

Najvyšší PMI vykázalo v apríli Holandsko, a to 41,3 bodu, čo je 131-mesačné minimum. Nasleduje Írsko s PMI 36 bodov, čo je jeho najnižšia hodnota za 133 mesiacov. V prípade Nemecka klesol spresnený PMI o máličko menej, a to na 34,5 namiesto 34,4 bodu pri rýchlom odhade, ale aj tak je najnižší za 133 mesiacov. Rakúsky PMI na úrovni 31,6 bodu predstavuje historické minimum, rovnako ako v prípade Francúzska (31,5 bodu) a Talianska (31,1 bodu). Španielsky index sa znížil na 30,8 bodu, čo je 136-mesačné minimum. A vôbec najnižšiu hodnotu PMI vykázal v apríli grécky výrobný sektor, a to 29,5 bodu, čo je nový rekord.

Pokles výrobného sektora v eurozóne dosiahol v apríli úroveň, aká nebola zaznamenaná v celej histórii prieskumov, skonštatoval Chris Williamson, hlavný ekonóm IHS Markit, podľa ktorého tento výsledok odzrkadľuje kombináciu faktorov vrátane rozsiahlych odstávok tovární, poklesu dopytu a nedostatku ponuky, pričom všetky sú spojené s novým koronavírusom.

Tento prepad aktivity vo výrobe podľa neho naznačuje tiež, že akékoľvek oživenie bude frustrujúco pomalé.