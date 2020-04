Lufthansa výrazne zvýši od polovice mája počet letov, rúška budú povinné

dnes 20:31 -

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje zvýšiť počet letov do a zo svojich hlavných nemeckých základní vo Frankfurte a v Mníchove zo súčasných 50 na 330 týždenne. Uviedla to v stredu spoločnosť, ktorá zverejnila nový letový plán. Aerolínie zároveň zaviedli pre cestujúcich povinné ochranné rúška pri nástupe do lietadla.

Ako uviedla agentúra DPA, nový letový plán, ktorý počíta aj s letmi do Atén, Göteborgu a portugalského Porta, vstúpi do platnosti 18. mája. Zároveň sa zdvojnásobí počet vnútroštátnych letov z Mníchova. Diaľkové lety sa budú ďalej uskutočňovať iba z Frankfurtu a zo švajčiarskych letísk.

Dcérske spoločnosti Brussels Airlines a Austrian Airlines nebudú lietať až do konca mája. To znamená predĺženie lehoty o dva týždne. Pôvodne boli lety týchto spoločností pozastavené do 15. mája, dopyt je však naďalej veľmi nízky.

Lufthansa zároveň informovala, že cestujúci v jej lietadlách budú povinní mať ochranné rúška, a to počas celého letu. Toto opatrenie vstupuje do platnosti od pondelka 4. mája a platiť by malo predbežne do 31. augusta.

Aerolínie zároveň dodali, že už nebudú uplatňovať súčasný systém povinného voľného stredného sedadla v prípade troch sedadiel vedľa seba, keďže ochranu cestujúcich na vedľajších sedadlách by malo zabezpečovať rúško. Navyše, vzhľadom na nízky dopyt po leteckej doprave bude na palube dostatok voľných sedadiel na zabezpečenie adekvátneho odstupu.