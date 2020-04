Finančná správa vráti preplatky na dani z príjmov do 10. mája

dnes 12:01 -

"Finančná správa spracovala všetky žiadosti o vrátenie preplatkov na dani z príjmov, ktoré jej klienti doručili v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do konca marca 2020 a boli úplné," spresnila Drahomíra Adamčíková z FS SR. Z celkového počtu 280.675 žiadostí bolo 268.318 od fyzických osôb a 12.357 žiadostí od právnických osôb. Firmy požiadali o vrátenie preplatku vo výške viac ako 204 miliónov eur, fyzické osoby o takmer 90 miliónov eur. Vlani finančná správa poslala 413.000 klientom takmer 294 miliónov eur.

FS už zaslala na účty takmer 133.000 daňovníkom sumu vyššiu ako 75 miliónov eur. Najneskôr musí finančná správa vrátiť preplatky v zmysle platnej legislatívy do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, to znamená do 10. mája. "Daňovníci, ktorým preplatok ešte neprišiel, ho na účet dostanú v najbližších dňoch," uviedla Adamčíková.

Preplatky, ktoré vzniknú daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie po 31. marci 2020, bude finančná správa spracovávať priebežne tak, aby ich dostali na účet v zmysle zákonnej lehoty 40 dní od konca mesiaca, v ktorom daňové priznanie daňovník podal. Ak napríklad podal daňové priznanie 28. apríla, lehota 40 dní sa počíta od konca mesiaca apríl, nie odo dňa podania.