Výsledky testov: Bankovky nepredstavujú zvýšené riziko infekcie koronavírusom

Foto: getty images

Výsledky testov, ktoré urobili laboratória spolupracujúce s ECB, ukázali, že na iných povrchoch, ako napríklad na plaste, prežije "v prvých hodinách 10- až 100-krát viac vírusov ako na našich bankovkách", napísal člen Výkonnej rady ECB Fabio Panetta v článku, ktorý zverejnilo viacero európskych novín.



Z iných analýz vyplýva, že pórovité povrchy bankoviek z bavlny horšie prenášajú tento vírus než hladké povrchy, ako majú napríklad plasty. "V porovnaní s inými povrchmi, s ktorými ľudia denne prichádzajú do styku, nepredstavujú bankovky zvýšené riziko infekcie," uviedol Panetta. K podobným záverom dospela aj nemecká centrálna banka (Bundesbank).



Podľa Panettu dopyt po hotovosti na začiatku koronakrízy výrazne stúpol. Týždenný objem bankoviek, ktoré sa dodatočne dostali do obehu, sa v polovici marca prudko zvýšil a dosiahol takmer historické maximum 19 miliárd eur. V apríli dopyt po bankovkách a minciach klesol. V mnohých krajinách je aktuálne nižší, než je bežné.



"Tieto výkyvy tiež ukazujú, že ľudia v čase krízy hromadia hotovosť, trend, ktorý sme mohli pozorovať aj počas finančnej krízy," uviedol Panetta. Zdôraznil, že Eurosystém dokáže zabezpečiť dostupnosť bankoviek aj v časoch krízy. ECB sa zároveň stará o to, aby online platobné služby naďalej fungovali a boli bezpečné.