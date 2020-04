Musí živnostník počas pandemickej OČR platiť sociálne odvody?

dnes 11:16 -

Ak živnostník alebo iná samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v súčasnej krízovej situácii osobne a celodenne ošetruje alebo sa stará o osobu, na ktorú si v Sociálnej poisťovni uplatnil nárok na tzv. pandemické ošetrovné, sociálne poistenie mu na rozdiel od štandardnej situácie od 11. dňa ošetrovania/starostlivosti stále trvá, teda sa neprerušuje. Okrem iného to znamená, že aj tieto dni sa poistencovi započítavajú do nároku na dávky sociálneho poistenia (napr. dávky nemocenského poistenia, či do budúceho dôchodku). Povinne poistený živnostník či iná SZČO však za tieto dni osobného a celodenného ošetrovania neplatí poistné na sociálne poistenie. Rozhodujúce pritom je, či osobne a celodenne ošetroval alebo sa staral o osobu celý mesiac, alebo len časť dní v mesiaci, čo je povinný nahlásiť pobočke Sociálnej poisťovne na konci mesiaca v čestnom vyhlásení.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje, že živnostník, ktorý počas koronakrízy osobne a celodenne neošetroval alebo sa nestaral o osobu, na ktorú si uplatnil nárok na tzv. pandemické ošetrovné celý mesiac, je povinný odviesť iba alikvotnú časť poistného – a to za kalendárne dni, za ktoré nemal vylúčenú povinnosť platiť poistné. Ak osobne a celodenne ošetroval alebo sa staral o osobu, na ktorú si v Sociálnej poisťovni uplatnil nárok na tzv. pandemické ošetrovné 14 kalendárnych dní a mesiac má 30 kalendárnych dní, do Sociálnej poisťovne je povinný zaplatiť poistné len za 16 kalendárnych dní.

Overiť si presnú výšku poistného môže aj e-mailom alebo telefonicky v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska SZČO.TASR o tom informoval Peter Višváder z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.