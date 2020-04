Ekonómovia očakávajú dlhšie zotavovanie

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Podľa analýz ekonómov z Reuters sa globálna ekonomika, ktorá sa dostala do recesie v dôsledku prepuknutia pandémie koronavírusu, bude oživovať dlhšie, ako sa to pôvodne predpokladalo. Väčšina analytikov si myslí, že oživenie ekonomiky prebehne v tvare U, čiže zotavovanie bude pomalšie, ako by to bolo v prípade tvaru V. V prieskume agentúra Reuters oslovila viac ako 500 ekonómov a vyše 55% z nich uviedlo, že pravdepodobnejší je variant „U“. Mnoho krajín zaviedlo karanténne opatrenia, v dôsledku toho sa výroba rapídne znížila. Momentálne sa vírusom COVID-19 nakazilo vyše 2,6 milióna ľudí a viac ako 180 tisíc z nich zomrelo. Z analýzy ďalej vyplýva, že svetové hospodárstvo sa zníži v roku 2020 o 2%. Agentúra Reuters spravila podobnú analýzu aj pred troma týždňami, vtedy ešte predpokladali miernejší pokles, a to vo výške 1,2%. Na budúci rok sa však už avizuje pomerne veľký rast, a to vo výške 4,5%. Je to však stále nižšia predikcia, akú očakáva Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý verí, že budúci rok vzrastie svetové hospodárstvo o takmer 6%.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Freeport-McMoRan Inc., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 8,58% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: - 58,84%). Dôvodom rastu bolo zverejnenie hospodárskych výsledkov za prvý kvartál 2020 a „agresívny“ plán na udržanie likvidity. Freeport-McMoRan Inc. je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti prírodných zdrojov. Spoločnosť prevádzkuje veľké, dlhodobo geograficky rozmanité aktíva s významnými zásobami medi, zlata, molybdénu, kobaltu, ropy a plynu.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

Síce ešte nemáme k dispozícií oficiálne údaje, avšak hlavný ekonóm japonskej centrálnej banky očakáva za marec pokles priemyselnej výroby vo výške 5,2% a pokles maloobchodného predaja vo výške 4,7%. V prípade priemyselného poklesu by išlo o najväčší pokles za posledných 7 rokov. Thajská vláda chce poskytnúť miestnym aerolíniám zvýhodnené úvery vo výške 770 miliónov dolárov na prežitie tohto kritického obdobia, kedy sa letecká doprava prakticky zastavila. Úvery budú poskytnuté dvojpercentnou úrokovou sadzbou na obdobie 5 rokov. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,86%, Hang Seng – 0,61%, CSI 300 – 0,86%.

Nemecká nezamestnanosť má tento rok narásť o približne 520 tisíc a mala by prekročiť hranicu 3 miliónov ľudí, uviedol dnes Inštitút pre výskum trhu práce IAB. Ten vo svojej analýze ďalej uviedol, že očakáva pokles nemeckého HDP o 8,4%, čo by bol najväčší pokles od 2. svetovej vojny. Thierry Breton, člen Európskej komisie v piatok navrhol celoeurópsky plán ekonomického oživenia pre 14 sektorov zasiahnutých koronavírusom vrátane ťažkého priemyslu a cestovného ruchu. Cieľom je, aby boli odstránené jednotlivé nesúlady vnútroštátnych opatrení v hospodárskej politike štátov. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 1,52%, CAC 40 – 1,30%, DAX – 1,69%.

Dvaja vplyvní politici z demokratickej strany dnes požiadali Ministerstvo financií USA, aby poskytli pôžičky za najmenej 5 miliárd dolárov pre autobusové spoločnosti, ktoré tiež čelia veľkému poklesu cestujúcich. Podľa najnovších údajov v USA dostalo podporné šeky od štátu už takmer 88 miliónov ľudí v celkovej hodnote takmer 158 miliárd dolárov. Tieto šeky sú poskytované domácnostiam, aby vykryli prípadné zníženie príjmu v čase pandémie. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index + 1,09%, S&P500 + 1,39%, NASDAQ + 1,65%.

Adam Matyó, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.