Bill Gates: Aj keď sa veci vrátia do polonormálu, v nasledujúcich rokoch nás čaká utrpenie

Zdroj: MW

Foto: SITA/AP

dnes 13:04 -

„Je nemožné zveličovať utrpenie, ktoré ľudia teraz cítia a budú cítiť aj v nasledujúcich rokoch... Nikto, kto žije v čase tejto pandémie na to nikdy nezabudne,“ píše Gates. Dobrou správou je, že sa môžeme v nasledujúcich mesiacoch tešiť na „polonormálny“ svet.

„Ľudia môžu ísť von, ale nie tak často, a nie na preplnené miesta," napísal Gates. „Predstavte si reštaurácie, v ktorých môžu ľudia sedieť iba pri každom druhom stole. A lietadlá, kde je každé prostredné sedadlo prázdne.“

Gates je presvedčený, že školy sa znova otvoria, ale štadióny zostanú prázdne. „Základnou zásadou by malo byť umožnenie aktivít, ktoré majú veľký prínos pre hospodárstvo alebo ľudské blaho, ale predstavujú malé riziko infekcie," uviedol Gates.

V samostatnej časti napísanej pre Economist, miliardár odhaduje, že keď historici dnes píšu knihu o pandémii, to, čo sme doteraz prežili, zaberie iba jej prvú tretinu. „Hlavnou časťou príbehu bude to, čo sa stane ďalej," napísal. „Aj keď vlády zrušia príkazy na domácu karanténu, a firmy znovu otvoria svoje brány, ľudia majú prirodzenú averziu voči vystaveniu sa chorobe. Letiská nebudú plné davmi ľudí, športy sa budú hrať v podstate na prázdnych štadiónoch. A svetová ekonomika bude v depresii, pretože dopyt zostane nízky.“

Podľa Gatesa sa život vráti k normálu až po zaočkovaní väčšiny populácie, čo by mohlo chvíľu trvať, aj keď dúfa, že v druhej polovici roku 2021 bude sérum k dispozícii. „Ak by sa to podarilo, bude to historický úspech. Najkratší čas, od kedy ľudstvo zaregistrovalo novú chorobu po vytvorenie imunity proti nej," napísal Gates.