Austrálska ekonomika môže v 1. polroku klesnúť o 10 %, najviac za 90 rokov

dnes 9:46 -

Austrálska ekonomika by mohla v dôsledku pandémie nového koronavírusu klesnúť v 1. polroku tohto roka zhruba o 10 %. Predpokladá to austrálska centrálna banka. Ak sa prognóza vyplní, bude to najvýraznejší pokles ekonomiky za posledných približne 90 rokov.

Ako uviedol guvernér Rezervnej banky Austrálie (RBA) Philip Lowe, prepad ekonomiky v 1. polroku tohto roka "bude pravdepodobne najväčší, aký krajina zaznamenala od 30. rokov minulého storočia". Skutočný obraz o stave austrálskej ekonomiky však prinesú až údaje zverejnené v nasledujúcich mesiacoch.

Nezamestnanosť sa podľa prognózy banky zvýši do konca júna na zhruba 10 %, uviedol guvernér. Miera nezamestnanosti by však mohla byť aj o niečo nižšia, než naznačuje odhad, ak firmy nebudú prepúšťať a namiesto toho využijú kratšiu pracovnú dobu. V nasledujúcich niekoľkých rokoch však banka s poklesom nezamestnanosti pod 6 % nepočíta.