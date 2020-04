Noví nezamestnaní ešte nepribúdajú, dopyt zamestnávateľov však zamrzol

dnes 16:16 -

Nezamestnanosť v marci vzrástla, noví nezamestnaní však zatiaľ výrazne nepribúdajú, dopyt zamestnávateľov však takmer úplne zmrzol. Myslí si to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v pondelok informovalo o zvýšení evidovanej miery nezamestnanosti v marci v porovnaní s februárom o 0,14 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 5,19 %.

„Už prvý mesiac aplikácie viacerých opatrení na spomalenie šírenia pandémie nového koronavírusu, ktoré odstavili významnú časť ekonomiky, priniesol nárast nezamestnanosti,“ zhodnotil Koršňák s tým, že v súlade s očakávaniami bol tento nárast zatiaľ iba mierny a ani zďaleka nedosahoval rozsah ako v iných krajinách s flexibilnejším trhom práce, ako napríklad USA či Rakúsko.

Nárast nezamestnanosti na Slovensku podľa analytika výrazne stlmili legislatívne obmedzenia ako výpovedná doba, ale aj ohlásená pomoc zamestnávateľom.

Spomínaná úroveň miery evidovanej nezamestnanosti 5,19 % mohla byť podľa neho ovplyvnená aj menej prísnymi kontrolami a vyraďovaním pre nespoluprácu. V marci takto úrady vyradili 308 nezamestnaných z evidencie, pričom v predchádzajúcich troch mesiacoch vyraďovali v priemere viac ako 1500 evidovaných mesačne.

Výraznejšie, ako na číslach nezamestnanosti, je vplyv opatrení na ekonomiku podľa analytika badať na pohyboch v evidencii úradov práce. „Pracovný trh v podstate zamrzol – počet nezamestnaných, ktorých sa podarilo umiestniť na trhu práce, sa medziročne znížil o takmer štvrtinu a atakoval tak historické minimá z marca a apríla 2009,“ uviedol Koršňák.

Podľa analytika bude nezamestnanosť v nasledujúcich mesiacoch rásť. „Prijaté opatrenia na ochranu pracovných miest by mali nárast nezamestnanosti aspoň čiastočne tlmiť, avšak s narastajúcim časom je možné predpokladať aj rastúci nápor na evidenciu úradov práce,“ vysvetlil Koršňák. Do čísel nezamestnaných sa začnú dostávať o dva či tri mesiace ľudia, ktorým práve plynie výpovedná doba. „Zmrazený trh práce navyše pravdepodobne nebude ešte niekoľko mesiacov po odznení hlavnej vlny pandémie schopný absorbovať nových zamestnancov,“ dodal Koršňák s tým, že práve toto by mohlo byť zlou správou pre ľudí vstupujúcich na trh práce, ako sú napríklad absolventi škôl.

„Nezamestnanosť by sa tak v priebehu roka mohla posunúť naspäť na úrovne spred 3 až 4 rokov, nedá sa pritom ani úplne vylúčiť, že v prípade naťahovania pandémie by mohla atakovať dvojciferné úrovne,“ uzavrel Koršňák.