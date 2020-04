Talianska ekonomika v 1. kvartáli klesla o 5 %, odhaduje centrálna banka

dnes 17:46 -

Centrálna banka počíta v 1. kvartáli so znížením hrubého domáceho produktu (HDP) o 5 %. Priemyselná produkcia od januára do marca klesla o 6 %, len v samotnom marci padla o 15 %.

Tržby v obchode (s výnimkou potravín), cestovom ruchu a gastronómii padli pre pandémiu nového koronavírusu na nulu. Ochromený je aj stavebný sektor. Ak sa reštriktívne opatrenia na zastavenie nákazy, ktoré majú platiť do 3. mája, predĺžia, HDP mimoriadne prudko padne aj v 2. kvartáli.

Každý týždeň zastavenia produkcie spôsobuje pokles ročného HDP o 0,5 %, odhaduje centrálna banka. Firmy, ktorých sa dotklo zastavenie produkcie, generujú 28 % HDP, uvádza sa v správe banky. Veľa bude závisieť od trvania epidémie, o ktorej sa toho ešte stále veľa nevie. Na vývoj HDP v ďalších štvrťrokoch budú mať vplyv aj medzinárodné faktory rovnako ako hospodárska politika vlády.