Čína nezaznamenala pre koronavírus výraznejší odlev zahraničného kapitálu

dnes 12:16 -

Ako informovala agentúra Reuters, podľa oficiálnych údajov zo stredy (15. 4.) priame zahraničné investície (PZI) do Číny klesli v období od januára do konca marca medziročne o 10,8 %. Dôvodom boli opatrenia určené na spomalenie šírenia nového koronavírusu, ktorý sa objavil koncom minulého roka v stredočínskom meste Wu-chan.

Podľa hovorcu ministerstva obchodu Kao Fenga "globalizácia v súčasnosti narazila na protiprúd, avšak celkový trend sa meniť nebude". Zároveň poukázal na to, že napríklad viaceré japonské firmy dali najavo záujem o zvýšenie investícií v Číne.

Peking sa po týždňoch paralyzovanej ekonomiky usiluje o jej opätovne naštartovanie, situáciu mu však komplikuje fakt, že rozšírenie nového koronavírusu na trhy takmer všetkých obchodných partnerov výrazne znížilo dopyt po jej produktoch v zahraničí. Ide najmä o kľúčové trhy Európy a USA, z ktorých objednávky zaznamenali prudký pokles. Viaceré čínske firmy sa preto usilujú použiť časť svojej produkčnej kapacity na vykrytie domáceho dopytu.