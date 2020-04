KSK pokračuje v rekonštrukciách ciest, opravuje aj cestu do Zlatej Idky

dnes 12:16 -

Opravy ciest v Košickom samosprávnom kraji (KSK) pokračujú, situácia spojená s novým koronavírusom práce nestopla. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že aktuálne rekonštruujú aj cestu vedúcu do obce Zlatá Idka v okrese Košice-okolie. Na opravu jej zlého technického stavu vyčlenil kraj takmer 200.500 eur.

Komunikácia sa nachádza v tesnej blízkosti troch obcí v okrese Košice-okolie, a to Nižný Klátov, Hýľov a Zlatá Idka. Obnovia sa tri úseky v celkovej dĺžke viac než jeden kilometer, vymenená bude časť podložia a priepust pri Nižnom Klátove.

Ako po stredajšom (15. 4.) kontrolnom dni uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, do plánu nevyhnutných opráv vybrali tieto úseky na základe ich dlhodobo nevyhovujúceho stavu. Zhotoviteľovi odovzdali stavenisko koncom marca. „Sme radi, že práce zatiaľ prebiehajú podľa plánu a nie sú ovplyvnené ani obmedzeniami v súvislosti s pandémiou. Za posledné tri týždne zhotoviteľ zrealizoval zosilnenie krytu vozovky za Nižným Klátovom a výmenu konštrukčných vrstiev vozovky pri krajnici. V rámci kontrolného dňa sme si pozreli priebeh opravy priepustu, kde bude vybudovaná aj nová kalová jama,“ povedal.

Zosilnená vozovka a spevnené krajnice boli aj za obcou Hýľov a pred Zlatou Idkou. Rekonštrukčné práce si zatiaľ nevyžiadali dopravné obmedzenia. S tými musia vodiči podľa KSK počítať až počas realizácie vodorovného dopravného značenia. Tento mesiac bude tiež pred obcou Zlatá Idka znížená rýchlosť jazdy na 50 kilometrov za hodinu a to z dôvodu umiestnenia trafostanice v blízkosti vozovky. Rekonštrukcia tejto cesty by mala byť hotová do konca apríla.