V rizikových scenároch sa môže ekonomika prepadnúť o viac ako desatinu

Slovenská ekonomika sa môže tento rok prepadnúť aj o viac ako desatinu. Ministerstvo financií (MF) popri základnej prognóze predstavilo aj dva rizikové scenáre, ktoré súvisia s neistotou odhadov v čase globálnej pandémie nového koronavírusu.

V prvom rizikovom scenári pandémia potrvá o mesiac dlhšie ako v prognóze, teda tri mesiace. To prehĺbi pokles hrubého domáceho produktu v roku 2020 na -12,5 % a ekonomika dobehne vlaňajšiu úroveň na prelome rokov 2021 a 2022.

“V druhom scenári uvažujeme, že pandémia potrvá síce len dva mesiace, ale oživenie ekonomiky bude pomalšie než v prognóze, napríklad kvôli dodatočným vlnám ochorenia. To bude znamenať v roku 2020 recesiu na úrovni -11,4 %, pričom ešte v roku 2023 bude ekonomika 2,5 % pod úrovňou roku 2019,” vyčíslil Inštitút finančnej politiky (IFP) v komentári k prognóze.

V prvom scenári predpokladá hlbší prepad ekonomiky zodpovedajúci približne o mesiac dlhšie trvajúcej pandémii v porovnaní so základným scenárom. Obmedzenia budú v platnosti na Slovensku aj u našich obchodných partnerov. “Nakoľko však nedôjde k hlbšiemu narušeniu ekonomických reťazcov, tvar oživenia ekonomík je podobný ako v základnom scenári,” vysvetľuje inštitút. V roku 2021 by nasledovalo relatívne rýchle oživenie ekonomiky, ktorá by stúpla o vyše 11 %.

V druhom scenári predpokladá IFP dvojmesačnú dĺžku pandémie, ale pomalšie oživenie. Dôvodom môže byť napríklad návrat ochorenia alebo nesynchrónneho reštartu zahraničného obchodu, keďže epidémia zasiahla krajiny v rôznych časoch a rôznou silou. Dodávateľské reťazce tak budú hlbšie narušené a potrvá dlhšie, než sa zosúladia. V porovnaní s prvým scenárom by tak aj v roku 2021 ekonomika stagnovala. “Až v roku 2022 by sa prejavilo silnejšie oživenie, no ekonomika by nedosiahla predkrízovú úroveň ani na konci horizontu prognózy,” dodáva IFP.