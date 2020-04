Lízingové spoločnosti už zaznamenali klientov, ktorí majú ťažkosti so splácaním

dnes 12:01 -

Do platnosti vstúpil návrh zákona, ktorý umožní ľuďom požiadať o odklad splátok úverov v bankách. Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov budú môcť na základe dlžníka odložiť splátky úverov na obdobie troch mesiacov, klient však bude mať možnosť požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Medzi tieto spoločnosti patria najmä lízingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja a ostatní veritelia s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Odklad splátok sa v súčasnosti týka aj lízingu v prípade občanov, teda nepodnikateľov. Rezort financií avizoval, že ďalšie opatrenia v tomto smere sa budú riešiť podľa aktuálnej situácie. Tie by mohli byť zamerané na podnikateľov či firmy.

Viaceré lízingové spoločnosti uviedli, že sa na nich už obracajú zákazníci, ktorým koronakríza spôsobuje problémy. "Niektorí zákazníci sa nám ohlásili pre ťažkosti s platením, pretože evidujú výpadky príjmov zo strany svojich zákazníkov. Každý prípad riešime individuálne a proklientsky," priblížila pre TASR výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková. Vysvetlila, že spoločnosť sa snaží nájsť riešenie napríklad v optimalizácii najazdených kilometrov smerom nadol, keďže v aktuálnom období zákazníci jazdia menej. "Je to jedna z ciest, ako pomôcť a znížiť aktuálne náklady spojené s platbami za operatívny lízing. Rovnako vieme pomôcť aj predĺžením kontraktov na dlhšiu dobu," priblížila Čišková. Zároveň však dodala, že na Slovensku je množstvo firiem, ktoré sú pozitívne alebo neutrálne ovplyvnené aktuálnou situáciou, ktorá vznikla v dôsledku nového koronavírusu. "Niektoré táto situácia motivovala k tomu, aby hľadali dodatočné úspory, a to externé financovanie a outsourcing správy o firemné autá prináša," tvrdí Čišková.

Aj spoločnosť LeasePlan Slovakia uviedla, že situáciu pozorne sleduje a eviduje už žiadosti klientov, ktorí sa na nich obracajú s prosbou o odklad splátok, prípadne poskytnutie úľav. "Áno, takéto žiadosti už evidujeme. K ich posúdeniu pristupujeme individuálne. S klientmi komunikujeme a zisťujeme viac informácií, aby sme mohli zodpovedne posúdiť možnosti vybavenia každej žiadosti," priblížila pre TASR spoločnosť.

Spoločnosť Arval Slovakia uviedla, že zatiaľ pocítila len mierne spomalenie využívania služieb operatívneho lízingu u existujúcich klientov, no výraznejší pokles eviduje v prijímaní objednávok na vozidlá od nových klientov. "Uzamknutie ekonomiky obmedzilo prevádzku značnej časti firiem a zároveň komplikuje poskytovanie bezchybného servisu pre klientov," priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Marek Kramár.

Najväčším rizikom pre poskytovateľov operatívneho lízingu je v súčasnom krízovom období potenciálne zvýšenie insolventnosti klientov, a to najmä tých, ktorých prevádzky boli uzatvorené. "Situáciu neustále sledujeme, s našimi obchodnými partnermi i klientmi sme v nepretržitom kontakte a pri mnohých hľadáme riešenia, ako im v prípade splnenia dohodnutých kritérií poskytnúť na určitý čas čiastočnú úľavu a preklenúť tak neľahké obdobie," priblížil Kramár.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia uviedla, že je pripravená v čo najkratšom čase spustiť proces odkladu splátok klientom na základe ich žiadosti. "V prípade opatrenia v oblasti odkladu splátok úverov pre spotrebiteľov sa zákon vzťahuje aj na finančný leasing. Pri iných veriteľoch, medzi ktorých patria i leasingové spoločnosti, je odklad možný tri mesiace s možnosťou odkladu ešte raz najviac na tri mesiace," priblížila hovorkyňa zahraničnej banky na Slovensku Zuzana Ďuďáková.

Či však už ide o odklad splátky úveru v banke alebo lízingu, ľudia by mali byť obozretní. "Všetci občania musia dávať pozor na ponuku odkladu splátok, ak zmluva určuje počítanie úrokového výnosu. Odloženie splátok sa nemusí týkať aj úľavy z úhrady úroku, práve naopak, po dobu odloženia splátok plynie lehota, v ktorej sa úrok počíta," radí generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných agentov Darina Huttová. Klient by sa podľa jej slov mal presne pýtať spoločnosti na podmienky odloženia splátok vrátane úroku, ktorý je cenou úveru. "Dôležité je mať veľmi presný, zrozumiteľný a jasný prehľad výšky budúcich záväzkov z tohto odloženia vrátane časového určenia," dodala Huttová.