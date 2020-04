Pandémia môže vyvolať finančnú krízu, v niektorých krajinách je to pravdepodobnejšie

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:07 -

Ekonomický dopad pandémie koronavírusu by mohol zasiahnuť nielen v podobe zdravotnej katastrofy, ale aj v podobe finančnej krízy. „Nie je veľa krajín, ktoré by mali prostriedky ako Singapur, aby zo svojej rezervy uvoľnili potrebnú likvidity do systému," uviedol Chan Chun Sing pre CNBC. Singapur, malá juhovýchodná Ázia, bola jednou z prvých krajín mimo Číny, ktoré ohlásili prípady koronavírusu. Od začiatku epidémie ohlásil tri stimulačné balíčky v celkovej hodnote 59,9 miliárd singapurských dolárov (41,9 miliárd dolárov), čo predstavuje asi 12 % hrubého domáceho produktu krajiny.

„Znepokojuje nás to, že ak nebudeme opatrní, niektoré krajiny sa môžu dostať do finančnej krízy, ktorá presiahne zdravotnú krízu, ale aj hospodársku krízu. Pretože ak nemôžete mať zdravú fiškálnu rovnováhu, musíte si požičať. Ak si nemôžete požičať, musíte si vytlačiť peniaze. Ak tlačíte peniaze, znehodnotíte svoju menu a to bude mať veľmi vážne dôsledky na stabilitu celého globálneho finančného systému, čo bude mať skutočný dopad na reálnu ekonomiku,“ dodal.

Chan vyzval hlavné svetové hospodárske mocnosti, aby „zabezpečili stabilitu“ globálneho finančného systému. „Musíme sa uistiť, že sme sa všetci snažili, najmä väčšie hospodárske bloky, o spoluprácu, aby sme stabilizovali finančný systém a zabránili dopadom, pretože to môže mať domino efekt. Začarovaný cyklus od zdravotnej krízy po hospodársku krízu a finančnú krízu,“ uviedol.





Po tom, čo sa pandémia rozšírila po celom svete, v niektorých krajinách sa výraznejšie objavil protekcionizmus. Chan varoval, že by to mohlo predstavovať riziko pre globálne dodávateľské reťazce. Niektoré krajiny zastavili vývoz dodávok potravín s cieľom zabezpečiť vlastnú potravinovú bezpečnosť. Napríklad Vietnam obmedzil vývoz ryže a Rusko zastavilo vývoz spracovaného zrna. Niektoré vlády tiež navyšujú svoje zásoby.

„Musíme si predstaviť, že svet už nebude po odznení vírusu rovnaký... Vidíme, že v tomto okamihu niektoré krajiny reagujú zvýšenými protekcionistickými opatreniami, niekedy pod zámienkou nacionalistických tlakov," povedal Chan pre CNBC a zdôraznil, že globálny výrobný systém je „úzko prepojený“ a krajiny sú na sebe vzájomne závislé. „V tejto kríze sa najviac obávame, že keď ľudia prijímajú viac protekcionistických opatrení... mohol by sa neúmyselne prerušiť globálny dodávateľský reťazec,“ varoval Chan.

Hlavné inštitúcie a banky už na základe vývoja pristúpili k zníženiu predpovedí rastu pre globálnu ekonomiku. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v marcovej správe uviedla, že znížila svoje predpovede rastu do roku 2020 pre takmer všetky ekonomiky. S&P Global Ratings predpovedá, že globálny rast sa posunie smerom k nule.