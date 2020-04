Chorvátsko očakáva, že tržby cestovného ruchu tento rok padnú o 60 až 75 %

dnes 18:01 -

Rozhodujúcou pre tohtoročnú sezónu bude situácia v 3. kvartáli. V období od júla do septembra sa totiž generuje v cestovnom ruchu vyše 60 % celoročných tržieb. Vlani dosiahli tržby odvetvia v tomto období celkovo 6,5 miliardy eur, uviedol Cappelli. "Ak ešte stihneme tretí štvrťrok, potom by sme mohli dosiahnuť 25 % až 30 % z vlaňajších tržieb."



Cestový ruch už druhý kvartál (od apríla do júna) odpísal. Už teraz je jasné, že v 2. štvrťroku bude cestovný ruch nulový alebo len minimálny, uviedol šéf Chorvátskeho turistického zväzu Kristjan Staničič. Nádeje na záchranu prinajmenšom časti sezóny sa preto presunuli na 3. kvartál. Za výhodu sa považuje aj blízkosť Chorvátska k dôležitým zahraničným trhom.



Hotely a ďalšie ubytovacie a gastronomické zariadenia v Chorvátsku sú pre pandémiu nového koronavírusu zatvorené od 19. marca. Pôvodne malo zatvorenie trvať 1 mesiac. Chorvátska vláda už v rámci balíka na zmiernenie následkov koronakrízy prijala aj niektoré opatrenia na pomoc cestovnému ruchu a pripravuje ďalšie.



Na cestový ruch pripadá takmer pätina chorvátskeho hrubého domáceho produktu (HDP). Vlaňajšok bol pre Chorvátsko s 20,7 milióna príjazdmi turistov a 108,6 milióna prenocovaní rekordným rokom. Príjmy zo zahraničných turistov dosiahli podľa mediálnych správ 10,5 miliardy eur.