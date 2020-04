Pekne pomaly: Európske krajiny začínajú uvoľňovať opatrenia na boj s koronavírusom

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 12:16 -

Prebiehajúca kríza v oblasti verejného zdravia viedla k tomu, že krajiny na celom svete sa museli účinne izolovať a mnohé vlády uvalili na každodenný život miliárd ľudí drastické opatrenia. Obmedzenia, ktoré siahali od uzavretia škôl po spoločenský dištanc a zákazy verejných zhromaždení, mali spoločný cieľ, spomaliť šírenie pandémie. Podľa údajov zhromaždených Univerzitou Johna Hopkinsa bolo v stredu hlásených na celom svete viac ako 1,4 milióna infikovaných COVIDom-19, ochoreniu podľahlo 82 145 ľudí.

WHO uznala Európu ako epicentrum globálneho ohniska na začiatku marca, pričom Španielsko, Taliansko, Francúzsko a Nemecko teraz hlásia viac ako 100 000 prípadov ochorenia. Niektoré menšie krajiny v regióne však v posledných dňoch zaznamenali spomalenie počtu nových infekcií a úmrtí. Rakúsko, Česká republika, Dánsko a Nórsko už ohlásili plány na pomalé uvoľňovanie zavedených opatrení koncom tohto mesiaca.







„Reagovali sme rýchlejšie a reštriktívnejšie ako v iných krajinách, a preto sme sa mohli vyhnúť tomu najhoršiemu. Táto rýchla a reštriktívna reakcia nám však teraz dáva možnosť vyjsť z tejto krízy rýchlejšie,“ uviedol v pondelok kancelár Sebastian Kurz. „Veľkonočný týždeň bude pre nás rozhodujúci,“ varoval Kurz. Vzhľadom na nízky počet nových infekcií rakúska vláda oznámila postupné znižovanie opatrení na boj proti šíreniu koronavírusu (COVID-19) počnúc 14. aprílom. Od pondelka budú môcť malé obchody znova otvoriť, všetky prevádzky by mali na pno fungovať do 1. mája. Povolený bude však iba jeden zákazník na 20 metrov štvorcových nákupného priestoru a všetci kupujúci budú povinní mať rúšku v supermarketoch a drogériách s veľkosťou viac ako 400 metrov štvorcových. Kurz uviedol, že reštaurácie a hotely sa znovu otvoria najskôr v polovici budúceho mesiaca a verejné podujatia budú povolené až koncom júna. Rakúsko doteraz oznámilo 12 639 prípadov a 243 úmrtí.





V Dánsku školy svoje brány opätovne otvoria od 15. apríla, čo rodičom umožní návrat do normálneho pracovného života. Všetky zostávajúce obmedzenia vrátane zákazov verejných zhromaždení s viac ako 10 ľuďmi však zostanú v platnosti ďalšie štyri týždne. „Bude to pravdepodobne trochu ako chôdza po lane," uviedla premiérka Mette Frederiksenová na mediálnom briefingu začiatkom tohto týždňa. „Ak zostanem stáť na mieste, mohli by sme spadnúť, rovnako ako keď pôjdeme príliš rýchlo. Preto musíme urobiť jeden opatrný krok za druhým.“ Severská krajina v posledných dňoch hlási ustálenie pribúdania prípadov aj úmrtí, ale Frederiksenová varovala, že postupné opätovné otváranie bude pokračovať iba vtedy, ak sa občania budú riadiť pokynmi vlády. Dánsko zaznamenalo do dnešného dňa viac ako 5 000 infekcií a 203 úmrtí na Covid-19.





Podobne aj Nórsko oznámilo plány na postupné zmiernenie obmedzení. Materské školy plánujú znovu otvoriť od 20. apríla do 27. apríla. Školy od prvého ročníka po štvrtý ročník sa otvoria od 27. apríla. „Spoločne sme prevzali kontrolu nad vírusom, a preto môžeme postupne otvoriť spoločnosť," uviedla premiérka Erna Solbergová na tlačovej konferencii v utorok. V súčasnosti sú v Nórsku platné obmedzenia do 13. apríla, zatvorené sú škôlky a školy a cudzinci, ktorí nežijú a nepracujú v Nórsku, majú zamedzený vstup do krajiny. Solbergová pripomenula, že zatiaľ čo sa budú školy postupne otvárať, práca z domu by pokračovala a Nóri by si mali „na dlhý čas“ zvyknúť na opatrenia určené na obmedzenie šírenia vírusu. V Nórsku bolo len niečo vyše 6 000 prípadov ochorenia na koronavírus, v celej krajine pandémii podľahlo 89 ľudí.





V Českej republike vláda uviedla, že niektoré obchody sa od štvrtka znovu otvoria, pričom sa musia uvoľniť pravidlá týkajúce sa športových aktivít, pri ktorých sa ľudia nezhromažďujú, ako je napríklad beh a cyklistika. Začiatkom marca bola ČR jednou z prvých európskych krajín, ktorá zaviedla izoláciu a oznámila prísne opatrenia na obmedzenie každodenného života ešte predtým, ako počet infekcií na národnej úrovni prekročil hranicu 200. „Teraz jasne hovoríme, že dokážeme pomerne dobre zvládnuť pandémiu, pandémia neriadi nás," uviedol na tlačovej konferencii začiatkom tohto týždňa minister zdravotníctva Adam Vojtech. „Už nečelíme masívnemu nárastu počtu pacientov - identifikovaných alebo hospitalizovaných,“ dodal. V stredu oznámila Česká republika, že má viac ako 5 000 ochorení a 88 úmrtí na koronavírus.