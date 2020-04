Koronavírus tlačí hore cenu ryže, aktuálne je na 7 ročnom maxime

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:11 -

„Na rozdiel od iných sektorov je poľnohospodárstvo silne ovplyvnené načasovaním odstávky, a nie jeho trvaním, a to z dôvodu kalendára výsadby a zberu,“ povedal Samarendu Mohanty, regionálny riaditeľ pre Áziu Medzinárodného centra pre zemiaky. „Ak dôjde k zmeškaniu vegetačného obdobia, nebude žiadna úroda pre sezónu alebo celý rok."



Zvýšenie cien prichádza aj napriek očakávaniam silnej úrody v tomto roku a dostatočne veľkým zásobám ryže a pšenice.

Cena ryže, základnej potraviny v Ázii, dosiahla 7-ročné maximum v dôsledku prepuknutia koronavírusu, keďže dovozcovia sa ponáhľali, aby mali zásoby ešte pred obmedzením vývozu. Podľa Asociácie vývozcov thajskej ryže sa cena bielej ryže zvýšila od 25. marca do 1. apríla o 25 %. Podľa údajov agentúry Reuters sú teraz ceny ryže najvyššie od konca apríla 2013.





Nárast cien je spôsobený očakávaním zvýšeného dopytu po thajskej ryži po tom, čo vývozcovia z Indie a Vietnamu obmedzili export strategických základných potravín v dôsledku prepuknutia koronavírusu. Ázia produkuje 90 % svetovej ponuky ryže a skonzumuje rovnaké množstvo.

V Indii obchodníci s ryžou prestali podpisovať nové vývozné zmluvy, pretože nedostatok pracovných síl a logistické problémy bránia splneniu existujúcich zmlúv. Vietnamská vláda medzitým zaviedla vývozné obmedzenia.



Ešte pred marcovým výkyvom začali ceny ryže koncom roka 2019 stúpať v dôsledku silného sucha v Thajsku a silného dopytu ázijských a afrických dovozcov. Thajsko je po Indii a pred Vietnamom druhým najväčším vývozcom na svete. Asociácia thajských vývozcov ryže vo svojej týždennej správe ubezpečila, že zásoby ryže sú dostatočné, ale uznali ťažkosti pri získavaní pracovnej sily v dôsledku prepuknutia vírusu, keďže kambodžskí robotníci smerujú domov z dôvodu celonárodnej karantény. Mohlo by to sťažiť sezónne poľnohospodárske činnosti a zasiahnuť budúce úrody.





V iných častiach sveta, ako je India a ďalšie juhoázijské krajiny, je aktuálne čas zberu zimných plodín, ako je pšenica, zemiaky, bavlna a niektoré druhy ovocia a zeleniny. Poľnohospodári potrebujú migrujúcich pracovníkov, na manuálne práce aj obsluhovanie strojov. „Aj keď sa dovoz niektorých komodít v posledných týždňoch zrýchlil, objavujú sa logistické problémy kvôli obmedzeniam pohybu a karanténnym opatreniam," uviedla v nedávnej správe Medzinárodná rada pre obilniny. Potvrdila tiež prudký nárast krátkodobého dopytu, najmä po potravinách na báze ryže a pšenice.

Ceny pšenice sú tiež vyššie, futures na pšenicu v druhej polovici marca rástli o 15 % v dôsledku panického nákupu zo strany spotrebiteľov v obave z izolácie v Severnej Amerike a Európe.

„Ponuka sa v súčasnosti zmenšuje, v dôsledku dopadu pandémie Covid-19 na dopyt a obchod, ako aj v dôsledku nepriaznivého počasia u kľúčových výrobcov (silné sucho v juhovýchodnej Ázii a Austrálii),“ uvádza Fitch Solutions.

Aj keď ceny pšenice a ryže sú v súčasnosti v absolútnom vyjadrení nízke v porovnaní s historickými priemermi, medziročne sú výrazne vyššie. „To znamená, že inflácia cien potravín sa v roku 2020 ešte viac zrýchli a bude pokračovať od roku 2019, keď vypuknutie afrického moru ošípaných viedlo k zvýšeniu cien mäsa. Krajiny nemožno viniť za zabezpečenie ich domácej potravinovej bezpečnosti počas tohto ťažkého obdobia, ale musia byť mimoriadne opatrné pri prijímaní nepotrebných politických opatrení, ktoré by mohli spôsobiť paniku na trhu. Krajiny by si mali byť vedomé toho, že v skladoch je dostatok zŕn, ktoré by nakŕmili svet na viac ako štyri mesiace. Tieto zásoby sú však zbytočné, ak sa krajiny uchýlia k obchodným obmedzeniam, “ uviedol Mohanty.