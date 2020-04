SP pracuje na riešení, ktoré umožní odklad platenia sociálnych odvodov

dnes 10:16 -

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie pre nový koronavírus klesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, umožní novela zákona o sociálnom poistení odklad splatnosti sociálnych odvodov. Presné podmienky, akým spôsobom sa odklad bude riadiť, teda hlavne ako sa určí pokles čistého obratu a príjmov z podnikania, ešte stanoví vláda svojím nariadením.

Odklad sa týka odvodov za zamestnávateľa, netýka sa časti poistného, ktoré odvádza zamestnávateľ za zamestnanca, kde naďalej platia pôvodné termíny splatnosti. Odklad sa dotkne aj SZČO. Predĺžená splatnosť až do 31. júla 2020 platí pre poistné za marec 2020, pôvodne splatné v apríli tohto roka. Vláda môže svojím nariadením v budúcnosti určiť aj ďalšie obdobia, v ktorých môže odložiť splatnosť poistného za ďalšie obdobia.

"Pre prihlasovanie, oznamovacie a vykazovacie povinnosti zamestnávateľa platia naďalej pôvodné termíny a lehoty," upozorňuje SP. Ak zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO zaplatia poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, SP im penále nepredpíše. "Na účely posúdenia nároku na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku sa poistné do uplynutia termínu jeho predĺženej splatnosti bude považovať za zaplatené," doplnila SP.

Príjemca dávky, ktorý nezaplatí poistné do uplynutia termínu predĺženej splatnosti, bude povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako päť eur.