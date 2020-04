Nezištná pomoc Ruska Západu je kontroverzná

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:51 -

Andrey Kostin, prezident a predseda banky VTB Bank, v pondelok pre CNBC povedal, že Rusko za svoju nedávnu pomoc Taliansku, ktorá zahŕňala zdravotnícky personál, ventilátory, masky a ochranné obleky, neočakáva nič. „Nie sme nepriatelia, sme priateľskí voči Západu, Európe, Amerike. Samozrejme nemôžeme vyriešiť problémy Talianska alebo iných krajín, ale kde môžeme ukázať svoju podporu a poskytnúť skutočnú pomoc, urobíme to.“

Krajina označila nákladné vozidlá, ktoré v marci zaslala do Talianska postihnutého vírusmi nálapkami „Z Ruska s láskou.“ Gesto malo ihneď ohlas, talianske noviny La Stampa citovali anonymné politické zdroje a tvrdia, že 80 % vybavenia bolo len málo použiteľné, alebo vôbec. Ruské ministerstvo obrany sa k článku vyjadrilo, že ide o falošné správy. Talianske orgány urobili, čo bolo v ich silách, aby poďakovali Rusku za jeho pomoc a obhajovali novinárov a ich právo na slobodu prejavu.

Špekuluje sa o tom, že ruská pomoc nie je charita, a slúži na to, aby Európu prinútilo, aby zrušila sankcie týkajúce sa Ruska kvôli Krymu. Taliansko podporuje zrušenie sankcií uvalených v roku 2014 za anexiu Krymu a za proruské povstanie na Ukrajine. Daragh McDowell z Verisku Maplecroft pre CNBC povedal, že ruské zásielky zdravotníckych potrieb „nie sú konkrétne zamerané na odpustenie sankcií, ale súčasťou širšej propagandistickej kampane zameranej na vytvorenie lepšieho ruského imidžu v zahraničí a zlepšenie existujúcich vzťahov medzi Ruskom a konkrétnymi štátmi.“ Dodal, že pri rozhodovaní o poskytnutí pomoci Taliansku sa pravdepodobne využije pro-ruský sentiment pravicovej strany Liga, čo by sa mohlo oplatiť pri budúcich talianskych voľbách.





Rusko poslalo tak ako do Srbska, aj do USA nákladné lietadlo so zdravotníckym vybavením (ktoré označilo za „humanitárna pomoc“), McDowell povedal, že obraz ruských lietadiel poskytujúcich pomoc Amerike pomáha posilniť Putinovo domáce postavenie. „Ako už bolo oznámené, konkrétne ventilátory dodávané do Spojených štátov boli vyrobené dcérskou spoločnosťou Rostecu, štátnej spoločnosti, ktorá zostáva na sankčnom zozname, čo znamená, že Spojené štáty ich kúpením technicky porušili svoje obmedzenia," uviedol.

Tento charitatívny akt by sa však Rusku nemusel vyplatiť, dodal McDowell, keďže krajina je len na začiatku epidémie a sama môže potrebovať tieto zariadenia. „Ťažké prepuknutie pandémie (v Rusku), ktoré vedie k rozsiahlym chorobám a smrti, nebude možné utajiť," uviedol. „V tomto scenári bude pohľad na ruské lietadlá naplnené zdravotníckym materiálom, ktoré Kremeľ v súčasnosti používa na vytvorenie dojmu globálneho vplyvu, pravdepodobne u verejnosti spojené s rozhorčením."

Európska únia obvinila ruské médiá zo šírenia „významnej dezinformačnej kampane“ proti Západu. Podľa dokumentu agentúry Reuters z 18. marca, sa v správe EÚ uvádza, že cieľom kampane je zhoršiť vplyv koronavírusu, vyvolať nedôveru a paniku. V databáze EÚ je zaznamenaných takmer 80 prípadov dezinformácií o koronavíruse od 2. januára, uvádza sa v správe. Rusko obvinenia poprelo a vyhlásilo ich za neopodstatnené.



Obvinenia však pokračujú. V pondelok Spojené kráľovstvo obvinilo Rusko z šírenia dezinformácií na základe správ v krajine, že predseda vlády Boris Johnson musel ísť na pľúcnu ventiláciu po prijatí do nemocnice v nedeľu v noci kvôli pretrvávajúcim symptómom koronavírusu (test na vírus bol pozitívny 26. marca). V pondelok v noci sa ukázalo, že Johnson bol na jednotke intenzívnej starostlivosti. Vláda vo vyhlásení uviedla, že je pri vedomí a nie je na ventilátore.

Kostin uviedol, že Rusko nie je príliš optimistické, pokiaľ ide o potenciálny vplyv vírusu COVID-19, vzhľadom na to, ako sa vírus rozšíril v Európe, dodal, že Rusko prijalo prísne opatrenia včas. S tým ale mnohí nesúhlasia, pretože karanténa bola v Moskve zavedená iba pred týždňom, neskôr ako opatrenia zavedené v mnohých oblastiach Európy a USA.





Rusko, krajina s približne 145 miliónmi obyvateľov, zatiaľ ohlásilo len málo prípadov vírusu v porovnaní so svojimi európskymi susedmi, 6343 potvrdených prípadov a 47 úmrtí, ako to vyplýva z údajov Johns Hopkins University, ktorá zhromažďuje globálne čísla týkajúce sa vírusu. Skutočný počet prípadov bude v Rusku, rovnako ako kdekoľvek inde, pravdepodobne oveľa vyšší vzhľadom na obmedzenia možnosti testovania a možné podhodnotenie prípadov.

Ruská centrálna banka predpovedala domáci hospodársky rast v roku 2020 na úrovni približne 1,5 – 2 %, 30. marca však uviedla, že „v najbližších mesiacoch sa v ekonomike v dôsledku prepuknutia koronavírusu a prudkého poklesu cien ropy očakáva dočasný, ale výrazný pokles“. Kostin uviedol, že v súčasnosti je ťažké zistiť, aký vplyv bude mať vírus na hospodárstvo. „Nie je možné predvídať, ako nás to zasiahne, pretože vôbec prvýkrát nie je dôvodom krízy ekonomická situácia. Čím dlhšie bude pandémia pretrvávať, tým závažnejší je vplyv na bankový sektor a ďalšie časti ekonomiky bude mať,“ uviedol Kostin.