Kto zozbiera úrodu? Nedostatok pracovných síl v čase núdzových opatrení

Zdroj: HOR

Foto: TASR/AP

dnes 0:10 -

Práca na tohtoročnej úrode prakticky čohokoľvek sa začala už v minulom roku. Poľnohospodári v ich doterajšej praxi zažili už všetko možné, mrazy, suchá, povodne, krúpy. Lenže teraz prišla iná pliaga, ktorá sťahuje z polí a skleníkov zberačky a zberačov, ktorá z mraziarní vyhnala obsluhu a menej je aj vodičov v distribučných firmách.



Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora už k tejto téme vzniesla aj požiadavky na Ústredný krízový štáb SR. Pre nedostatok pracovných síl bolo navrhnuté zmierniť niektoré kritériá na pracovníkov, ktorí by mohli vypomáhať v potravinárskom sektore. Ide napríklad o ľudí, ktorí majú hygienické preukazy zo sektoru služieb, ktorý je momentálne úplne zatvorený – hotelové siete, reštaurácie a rekreačné zariadenia. Pre nedostatok pracovníkov bude tiež nutné dočasne zrušiť horné limity pre pracovné nadčasy.







V dnešnom zglobalizovanom svete to však nie je len naša lokálna starosť. Na pultoch Slovenských obchodov a supermarketov máme bežne ovocie zo Španielska. Ako píše moroccoworldnews situácia v Španielsku ohrozuje sektor pestovateľov jahôd a s ním aj mnohé ďalšie. Každoročne si farmári na juhu Španielska z Maroka vyžiadajú tisícky sezónnych pracovníkov, ktorí na poliach v okolí Huelvy zbierajú tony jahôd pre európsky trh. Aj v novembri 2019 sa Španielsko obrátilo na susedov v Maroku s požiadavkou, aby miestne úrady povolili 16 000 pracovníkom z Maroka prekročiť hranice na sezónne práce v Španielsku. Aktuálne však obe spomínané krajiny zaviedli núdzové opatrenia a Marocká strana zakázala akúkoľvek dopravu medzi Španielskom a Marokom. Podobne sú uzavreté aj obe Španielske enklávy Ceuta a Melilla na Africkom pobreží. Navyše Španielsko má žiaľ obzvlášť negatívny vývoj epidémie, čo by aj prípadných brigádnikov z Maroka mohlo odradiť od vycestovania na severný breh stredozemného mora. Môže sa stať, že pestovatelia jahôd sa stanú spolu s cestovným ruchom v Španielsku najviac postihnutým odvetvím.





Nanešťastie podobný osud môže čakať aj pestovateľov kvetín a okrasných rastlín. Ako uvádza floradaily.com, pre zatvorené trhy a kvetinárstva na kontinente hrozí dodávateľom kvetov, že 50 – 60 % z aktuálnej úrody je beznádejne „stratených“.

Zberači túto jar chýbajú

Väčšina farmárov v Európskej únii už roky závisí od sezónnych pracovníkov z krajín ako je Rumunsko, Maroko či Portugalsko. Pandémia Covid19 však zatvorila hranice, ukotvila lode a uzemnila lietadlá po celom svete. Presun veľkých skupín pomocných síl krížom cez kontinent si nikto asi dnes ani nevie predstaviť. V závislosti na tom, ako dlho bude potrebné obyvateľstvo držať v nútenej izolácii, budú ohrozené aj ďalšie úrody, presne podľa kalendára a sezónnosti tej - ktorej plodiny.





Ak sme doteraz považovali za samozrejmé si v apríli a máji pochutiť na špargli, bude otázne, či si to budeme môcť dopriať aj tento rok. Ako píše Bloomberg už dnes tony jahôd, špargle a šalátu zhnijú na poliach a v skleníkoch na severe Talianska, vo Francúzsku a v už spomínanom Španielsku. Ako citujú v uvedenom článku jedného z farmárov: „Zlú úrodu viete niečím nahradiť, ale keď vidíte 80 % vašej plochy zrelej na zber a vo vašom okolí nie je nikto, kto by to spravil, vtedy vás premôže bezmocnosť“.





Brigádnici zo solidarity

Podobne ako uvádza Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, tak aj francúzski farmári varujú, že mestské obyvateľstvo môže byť v krátkom čase konfrontované s nedostatkom čerstvého ovocia a zeleniny. Ak sa totiž aj podarí úrodu zozbierať, v celom reťazci chýbajú aj zamestnanci v skladoch a v doprave. Aj preto francúzsky minister poľnohospodárstva Didier Guillaume vyzýva verejnosť, ktorá je momentálne nezamestnaná, a je ochotná pomôcť, aby farmárom prišla na polia zozbierať ich úrodu. Podobná výzva zaznela aj v Rakúsku z úst ministerky práce Christine Aschbacherovej. Mnohí farmári ani nečakajú na slová predstaviteľov ministerstiev. Na výzvu farmy Meyerhof z nemeckého Willichu, ktorý túto jar čakal 30 pomocných síl z Rumunska, sa na Facebooku v priebehu jedného dňa prihlásilo 500 dobrovoľníkov.