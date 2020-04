MMF: Hospodársky dopad koronavírusu bude oveľa horší ako globálna finančná kríza

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:37 -

MMF spolupracuje so Svetovou bankou a ďalšími medzinárodnými finančnými inštitúciami na zmiernení hospodárskeho dopadu prepuknutia nákazy, koronavírusom sa už nakazilo viac ako milión ľudí v takmer každej krajine na svete a o život prišlo viac ako 55 000 ľudí.

„Nikdy sme v histórii MMF neboli svedkami zastavenia svetovej ekonomiky,“ uviedla Kristalina Georgievová, generálna riaditeľka MMF. „Je to oveľa horšie ako globálna finančná kríza“ z rokov 2008 - 2009, uviedla na tlačovej konferencii Svetovej zdravotníckej organizácie. „Je to najtemnejšia hodina ľudstva, veľká hrozba pre celý svet a vyžaduje od nás, aby sme sa zjednotili a chránili najzraniteľnejších občanov“.



Na tlačovej konferencii vystúpil aj generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Varoval, že krajiny, ktoré zrušia karanténne obmedzenia určené na boj proti šíreniu koronavírusu príliš rýchlo, riskujú, že dôjde k „ešte horšiemu a dlhodobejšiemu“ hospodárskemu poklesu. „Všetci si uvedomujeme závažné sociálne a ekonomické dôsledky pandémie," uviedol Tedros.





Georgieva uviedla, že MMF povzbudzuje centrálne banky v rozvinutých krajinách, aby podporovali rozvíjajúce sa trhy a rozvojové krajiny. „Našou hlavnou prioritou v tejto kríze je urýchliť financovanie krajín, najmä rozvíjajúcich sa trhov, rozvojových krajín, ktoré čelia veľmi významným a rastúcim potrebám," uviedla Georgievová. Medzinárodný menový fond má vyhradený fond vo výške 1 bilióna dolárov. Doteraz požiadalo o pomoc z týchto fondov vyše 90 krajín. „Nikdy sme nevideli taký rastúci dopyt po financovaní v prípade núdze," uviedla Georgieva. „Sme odhodlaní využiť toľko, koľko je potrebné.“

Naliehala na krajiny, ktoré využívajú toto financovanie, aby peniaze použili na odmeňovanie lekárov, zdravotných sestier a iných zdravotníckych pracovníkov, ako aj na zdravotnícke potreby. Georgievová uviedla, že najviac sú postihnuté rozvíjajúce sa ekonomiky, ktoré majú často menej zdrojov na to, aby sa ochránili pred hospodárskym pádom. „Vieme, že v mnohých krajinách sú zdravotné systémy slabé," uviedla. Investori podľa nej „utekajú do bezpečia“ pri rozširovaní ohniska a vyťahujú svoje peniaze zo zraniteľných krajín. Takmer 90 miliárd dolárov na investície už „opustilo“ rozvíjajúce sa ekonomiky od vypuknutia krízy. Georgievová poznamenala, že „je to oveľa viac ako počas globálnej finančnej krízy a niektoré krajiny sú veľmi závislé od vývozu komodít. S poklesom cien sú zasiahnutí dvojnásobne. Rovnako, ako vírus zasiahne zraniteľných ľudí so zdravotnými problémami, aj ekonomická kríza zasiahne zraniteľné ekonomiky najťažšie,“ uviedla. „Mojim záverečným odkazom je, že sa z toho dostaneme, ale ako rýchlo a efektívne, to bude veľmi závisieť od krokov, ktoré podnikneme.“