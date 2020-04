Belgicko pod tlakom pandémie zvažuje znárodniť spoločnosť Brussels Airlines

Zdroj: TASR

Do skupiny expertov patria guvernér Národnej banky Pierre Wunsch, Koen Van Loo z Federálnej holdingovej a investičnej spoločnosti (SFPI-FPIM) a Olivier Vanderijst z Regionálnej valónskej investičnej spoločnosti (SRIW).



LN24 pripomenul, že ide o dcérsku spoločnosť nemeckej spoločnosti Lufthansa (vlastní 100 % akcií) a spresnil, že Brussels Airlines hrozí bankrot, aj

preto skupina odborníkov študuje najlepšie možné spôsoby, ako tomu zabrániť.

Jedným zo scenárov je, že v krátkodobom horizonte by sa Brussels Airlines mohla celkom alebo čiastočne vrátiť do vlastníctva belgického štátu.



Podľa LN24 letecká spoločnosť nebola "v najlepšom zdraví" ani pred vypuknutím zdravotnej krízy, mala značné finančné ťažkosti, a teraz sa ocitla v stave "virtuálneho bankrotu".

Brussels Airlines disponuje flotilou 45 lietadiel.

LN24 upozornil, že naliehavé potreby likvidity spoločnosti Brussels Airlines sa oficiálne odhadujú približne na 200 miliónov eur, avšak niektorí odborníci odhadujú, že spoločnosť bude potrebovať najmenej 290 miliónov eur na prekonanie súčasnej krízy. A okrem toho ďalšie zdroje na rekapitalizáciu spoločnosti.

Belgická strana má obavy, že za situácie, keď aj Lufthansa samotná pre ochorenie COVID-19 čelí obrovským problémom, nebude mať záujem zachraňovať svoju menšiu belgickú dcérsku spoločnosť.

Pre Belgicko je Brussels Airlines dôležitým spojivom s belgickou leteckou technikou, od ktorej závisí mnoho ďalších spoločností, napríklad Sabena Aerospace alebo Skeyes Belgocontrol, každá so stovkami zamestnancov. Okrem toho má Brussels Airlines kľúčový význam pre letisko Zaventem v Bruseli, lebo zabezpečuje až 40 % leteckej prepravy z hlavného letiska v krajine a je aj ústredným prvkom leteckého uzla Star Alliance v Bruseli.

"Brussels Airlines je nevyhnutnou súčasťou belgického leteckého ekosystému", uviedol v tejto súvislosti LN24. Ten istý zdroj však pripomína, že viacerí ekonomickí experti volajú po opatrnosti, lebo Brussels Airlines nebola nikdy zisková a vždy šlo viac o symbol, ako o zárobky. Belgičania zatiaľ čakajú na vyjadrenie Nemcov, aby sformulovali svoje konkrétne žiadosti týkajúce sa možného odkúpenia Brussels Airlines. Na belgickej strane sa uvažuje o banke Belfius, vo vlastníctve belgického štátu, ktorá má dostatok hotovosti, ako o hráčovi, ktorý zmobilizuje kapitál a zachráni spoločnosť Brussels Airlines.