Nemecká štátna investičná banka KfW už dostala žiadosti o úvery na boj s krízou

dnes 13:31 -

„Obrovská vlna“ žiadostí bude pravdepodobne nasledovať na budúci týždeň a IT systémy banky sú už plne pripravené zvládnuť schému úverov, uviedol prezident KfW Günther Bräunig na on-line tlačovej konferencii. Dodal, že do banky už prišlo približne 2500 žiadostí a „je pravdepodobné, že v najbližších týždňoch dostane žiadosti o pôžičky v hodnote najmenej 50 miliárd eur, možno až 100 miliárd eur.

Za celý roka 2019, čo bol pomerne "normálny rok", banka, ktorá sa špecializuje na rozvojové úvery, poskytla pôžičky vo výške 77,3 miliardy eur.

A až 98 % z doterajších žiadostí o pôžičku sa týka súm menších ako 3 milióny eur. KfW už schválila žiadosti v celkovej výške 750 miliónov eur. Do týchto údajov nie je zahrnutá pôžička vo výške 1,8 miliardy eur pre cestovnú kanceláriu TUI, ktorá musela zatvoriť svoje prevádzky v dôsledku opatrení spojených so šírením nového koronavírusu.

Vláda v Berlíne v marci predstavila svoj najväčší program podpory pre ekonomiku od druhej svetovej vojny a uviedla, že bude garantovať „neobmedzené“ pôžičky do hranice 550 miliárd eur úvery firmám. Štát bude pritom ručiť až za 90 % zo súm, ktoré poskytnú súkromné banky svojim klientom, a to prostredníctvom banky KfW.

Berlín však bude musieť zabezpečiť, že pôžičky súvisiace s bojom proti novému koronavírusu nepôjdu na podporu podnikov, ktoré zápasili s problémami už pred krízou.

Medzitým reťazec talianskych reštaurácií v Nemecku Vapiano oznámil, že sa ocitol na pokraji platobnej neschopnosti. Uviedol tiež, že nepožiadal KfW o pôžičku.