V čase určenom pre seniorov sú obchody prázdne alebo poloprázdne

Samotná filozofia stanovenia osobitného režimu je podľa neho dobrá, viaceré obchodné spoločnosti už podobné opatrenia zaviedli aj predtým. "Problémové a problematické sú niektoré praktické riešenia, napríklad vyčlenenie času pre seniorov denne od 9.00 do 12.00 h. V tomto čase sú predajne prázdne alebo poloprázdne," upozornil.

Seniori, až na malé výnimky, normálne podľa Katriaka nakupujú prevažne v čase od 7.00 do 9.00 h. "Ostatní nakupujúci sa síce v prvých dvoch dňoch nového opatrenia pokúšali nakupovať aj v režime pre seniorov, ale nechali si situáciu vysvetliť," poznamenal.

Situácia v čase po 12.00 h je podľa neho rozdielna v rôznych lokalitách, niekde sa vyskytli aj konflikty a roztržky pred obchodmi, ale inde, najmä v nákupných galériách a obchodných domoch bola relatívne pokojná.

Podľa Katriaka sa ukazuje, že riešenie času medzi 9.00 až 12.00 h pre seniorov nebolo šťastné a bude potrebné zmeniť ho podľa návrhov obchodníkov. "Veľkou neznámou zostáva sobota, kedy sú predajne najmä v menších mestách a na vidieku otvorené len do 12.00 alebo 14.00 h, pričom rodiny nakupujú na víkend. Do tejto predajnej doby spadá čas 9.00 až 12.00 h určený pre seniorov. Vidíme v tom veľké riziko, avšak vyčkáme na poznatky z nastávajúcej soboty," zdôraznil.

"Rozhodne budeme odporúčať revíziu opatrení pre seniorov tak, aby osobitné nákupné hodiny pre nich boli stanovené v dňoch pondelok až piatok a sobota zostala vo voľnom režime po celý deň," avizoval Katriak.

"Čo sa týka zabezpečenia ochranných prostriedkov v predajniach, toto sa bez problémov vykonáva. Úplnú prevahu má poskytovanie ochranných rukavíc, ale niekde už nainštalovali aj stojany s dezinfekčnými prostriedkami. Sú síce ojedinelé, ale do 2-3 týždňov by mohli byť vo väčšine obchodov," povedal prezident ZO SR.

Dodal, že pokusy zákazníkov nakupovať bez rúška sú len minimálne a sú eliminované ihneď pri vstupe do predajní. "Zákazníci pochopili, že rúško chráni nielen ich zdravie, ale aj zdravie zamestnancov obchodov a ostatných zákazníkov," uzavrel Katriak.