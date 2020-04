Európa bude potrebovať dva roky na zotavenie sa po koronavíruse

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 0:22 -

HDP eurozóny bol v druhej polovici roku 2019 nevýrazný, podľa údajov Eurostatu, v štvrtom štvrťroku 19-členná únia jednotnej meny rástla len o 0,1 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Rast HDP v eurozóne bol v roku 2018 na úrovni 1,9 % a 2,4 % v roku 2017. Medzinárodný menový fond predpokladá, že globálny rast klesne pod úroveň 2019 o 2,9 % a pravdepodobne aj viac.

"Po prudkom poklese bude nasledovať mierne plochý rast, ktorý nakoniec prekročí úroveň predkoronavírusového hrubého domáceho produktu (HDP)," uviedli ekonómovia Holger Schmieding a Kallum Pickering. "Rast sa bude líšiť v závislosti od krajiny, v závislosti od politík, zdravotného stavu a trendov dopytu a ponuky. Celkovo očakávame, že HDP prekročí úroveň z konca roka 2019 zhruba dva roky po dosiahnutí dna,“ uviedli analytici banky Berenberg.

Najviac zasiahnutými krajinami v Európe sú Taliansko, Španielsko a Nemecko, ktoré sa považuje za hnací motor regiónu. Ekonómovia v týchto krajinách predpovedajú prudký pokles hospodárskeho rastu. V Taliansku minister hospodárstva Roberto Gualtieri uviedol, že prognóza pre talianske hospodárstvo v roku 2020 je pokles o 6 %. "Bohužiaľ sú to odhady realistické ... zároveň sa môžeme usilovať o intenzívne zotavenie," uviedol Gualtieri pre noviny Il Fatto Quotidiano. Podobne nemecká rada ekonomických poradcov v utorok varovala, že najväčšia ekonomika eurozóny by sa mohla v roku 2020 prepadnúť o 5,4 %. Panel uviedol, že základný scenár, podľa ktorého by sa ekonomická situácia v lete normalizovala, s ráta s poklesom nemeckej ekonomiky o 2,8 % pred potenciálnym rastom budúci rok o 3,7 %, informovala agentúra Reuters.

Analytici Berenberg označujú koronavírus za „závažnú a nezvyčajnú“ mimoriadnu udalosť a uviedli, že pandémia a jej blokovanie majú nezvyčajný a rôzny vplyv na ponuku a dopyt v rôznych odvetviach hospodárstva. Doteraz sme boli svedkami náhlych odstávok (cestovanie) až po významné straty (časti výroby), malé straty (zásobovanie vodou a energiou) a dokonca aj výrazný nárast dopytu (zdravotná starostlivosť, on-line nakupovanie). Ako dodali, pokiaľ menová, fiškálna a regulačná politika zostane v režime „urobíme čokoľvek“, riziká druhotných účinkov, ako napríklad následnej finančnej krízy, sa môžu obmedziť. Hneď ako bude pandémia dostatočne pod kontrolou a odstávky sa môžu zmierniť, ekonomiky sa začnú znovu rozvíjať, uviedli.

Vo svojom základnom scenári Schmieding a Pickering uviedli, že predpokladajú vážne blokovanie asi na osem týždňov, ktoré sa bude postupne od konca mája zmierňovať. "Mnoho aktivít, ktoré museli byť prerušené, sa postupne budú oživovať, ale niektoré činnosti, ako napríklad cestovanie na veľké vzdialenosti, budú utlmené omnoho dlhšie. Fiškálny stimul čiastočne vykompenzuje určité váhanie spotrebiteľov a spoločností míňať peniaze,“ uviedli.







Ekonómovia poznamenali, že pandémia a recesia bude mať takmer určite hlboké hospodárske, finančné a politické účinky, ktoré sa budú prejavovať dlhší čas. "Vo výrobe firmy skrátia a diverzifikujú zásobovacie reťazce a navýšia zásoby. Potreba fiškálnych zásahov a viac výdavkov na sociálne a zdravotnícke účely sa môžu premietnuť do nárastu globálnej ponuky.“ Zároveň poznamenali, že kríza môže byť spúšťačom inovácií. "Koronavírusový šok pravdepodobne podnieti inovácie v mnohých oblastiach, od efektívnejšieho využívania pracovných a komunikačných technológií až po väčšie využívanie 3D tlače,“ uviedli.