M. Dzurinda považuje nápad špekulovať o celoštátnom blackoute za škodlivý

Nápad verejne špekulovať o plošnom, celoštátnom "blackoute" považuje bývalý premiér Mikuláš Dzurinda za neadekvátny a nemiestny. "Teda škodlivý," odpovedal Dzurinda na otázky TASR v súvislosti s úvahami premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) "vypnúť Slovensko" na niekoľko týždňov, a tak riešiť krízu okolo nového koronavírusu.

Dzurinda pre TASR dodal, že ak bude tzv. blackout potrebné urobiť, nech ho urobí, ale nech je prísne lokálny. "Tam, kde sú ohniská infekcie, nie plošne," zdôraznil expremiér. Pripomenul, že vláda má v takýchto záležitostiach konať na základe a po dôkladnej porade s odborníkmi, profesionálmi v príslušnej oblasti. "Nie sa schovávať za pochybné 'referendá'. Emócie ľudí treba tlmiť, nie podnecovať," doplnil Dzurinda.

Matovič v stredu hovoril o možnosti "vypnúť Slovensko" počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa podľa neho znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť.