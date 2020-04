Štvrťrok v znamení prepadov: Bitcoin poráža Dow Jones aj S&P 500

Zdroj: CNBC

Finančné trhy majú za sebou veľmi nestabilné tri mesiace. COVID-19 prerástol do pandémie a po celom svete sa nakazili stovky tisíc ľudí, čo viedlo k uzavretiu firiem, veľkým obmedzeniam v cestovaní a nariadení obyvateľom, aby zostali doma. Očakáva sa, že to bude mať veľký dopad na ekonomiky, čo viedlo k obrovskému výpredaju akcií. A to aj napriek stimulačným opatreniam, ktoré podnikli centrálne banky a vlády po celom svete.





Kryptomena boli v prvom štvrťroku veľmi nestabilná, na začiatku marca na celom trhu nastal po prepade cien ropy výpredaj. Neskôr, 12. marca, hodnota celého trhu za 24 hodín klesla o 93,5 miliardy USD, Bitcoin sa prepadol o 48 percent.





V posledných rokoch sa Bitcoin označuje za "digitálne zlato" a teda rovnako bezpečnú investíciu ako zlato v časoch, keď sú trhy pod zvýšeným tlakom. A hoci sa kryptomene v prvom štvrťroku darilo lepšie než hlavným americkým akciovým indexom, stále nepreukázala, že by mohla byť bezpečným útočiskom pre investorov v čase výrazných výkyvov na trhu. Aj prvý štvrťrok je toho dôkazom. Analytici, ktorí sa pohybujú v odvetví kryptomien ale majú pocit, že by sa táto situácia mohla začať meniť. Šéf oddelenia rozvoja obchodov na kryptomenovej burze Luno Vijay Ayyar pre CNBC povedal, že Bitcoin zostáva relatívne malou triedou aktív, ktorá je čím ďalej menej vo vzťahu s tradičnými triedami aktív. "To je dôvod, prečo verím, že súčasné trhové prostredie je veľkým testom pre Bitcoin a vzhľadom k tomu, ako mladá trieda aktív to je, darí sa jej v súčasnosti celkom dobre," uviedol. Bitcoin bude podľa neho pravdepodobne druhou voľbou hneď po zlate, drahý kov je oveľa viac zavedeným bezpečným aktívom, vzhľadom k tomu, že jeho užívateľská základňa je nižšia, ale rastie. Z toho dôvodu tiež výkon Bitcoinu zaostáva za výkonom zlata, ale v najbližších mesiacoch a rokoch by mohol Bitcoin začať uberať väčší podiel zlatu, myslí si Ayyar.