Skupina Arete zainvestuje do výstavby výrobnej haly pri Košiciach 13 miliónov eur

Investičná a realitná skupina Arete plánuje v priemyselnej zóne pri Košiciach investovať 13 miliónov eur. Ide o výstavbu špecializovanej výrobnej haly pre výrobcu oceľových komínov Steelcon Slovakia na ploche 12-tisíc metrov štvorcových. Informovala o tom skupina Arete.

„Po viacerých akvizíciách fungujúcich výnosových priemyselných nehnuteľností, ktoré sme v posledných rokoch zrealizovali, sme sa pustili i cestou vlastného developmentu. Prvou lastovičkou bola výstavba obrej skladovacej haly v našom areáli v Novom Meste nad Váhom, ktorú sme dokončili vlani v lete. Spolu s existujúcou výstavbou to dokazuje, že dokážeme portfólio našich nehnuteľností ďalej rozširovať, čo umožňuje výrazne zvyšovať hodnotu pre našich investorov,“ uviedol spoluzakladateľ investičnej a realitnej skupiny Arete Lubor Svoboda.

V novembri dokončila skupina Arete akvizíciu pozemkov v priemyselnej zóne Veľká Ida v blízkosti Košíc. Skupina Arete v nej stavia špecializovanú výrobnú halu pre Steelcon Slovakia, ktorá patrí do dánskej skupiny Dominion Steelcon zameranej na výrobu oceľových komínov. Dokončenie tejto stavby s investíciou 13 miliónov eur je naplánované na druhú polovicu tohto roka.

Investičná a realitná skupina Arete vznikla v roku 2014 a orientuje sa na investície do nehnuteľností. Tvoria ju podfond Arete Invest, ktorý sa zameral na rezidenčné nehnuteľnosti, druhý podfond Arete Invest investujúci do priemyselných nehnuteľností a od roku 2020 je pre investorov otvorený tretí fond Arete Industrial, ktorý investuje do dokončených priemyselných nehnuteľností a ich výstavby.