Pandémia zmrazí väčšinu ekonomík až na 6 mesiacov

Zintenzívňujúca sa zdravotná kríza si vyžaduje, aby krajiny na celom svete izolovali obyvateľov. Tieto drastické opatrenia obmedzujú každodenný život stoviek miliónov ľudí. "Myslím si, že práve teraz je kľúčové pokúsiť sa urobiť niečo, čo sa v zásade nikdy predtým na svete neurobilo," povedal Matthew Oxenford, analytik Economist Intelligence Unit. Znamená to „dať väčšine ekonomík životnú podporu hlbokým zmrazením, čo môže trvať tri, ale pravdepodobnejšie šesť a viac mesiacov,“ dodal.

Opatrenia zamerané na boj proti prepuknutiu koronavírusu sa pohybujú od takzvaných celonárodných výluk a uzavretí škôl až po prísne predpisy týkajúce sa spoločenského odstupu a zákazu verejných zhromaždení. V USA, ktoré v súčasnosti hlásia najviac prípadov na celom svete, prezident Donald Trump pripustil, že usmernenia týkajúce sa sociálneho dištancu budú musieť zostať v platnosti najmenej do 30. apríla. Pritom ešte nedávno naznačil, že tieto opatrenia by sa mohli zmierniť už v polovici apríla.





Analytici banky Berenberg tvrdia, že kvôli pandémii sa všetky vyspelé ekonomiky tento rok ocitnú v recesii. Najväčšia svetová ekonomika podľa analytikov zaznamená pokles medziročného hrubého domáceho produktu na úrovni 3 %. "Aspoň za mesiace marec až máj budú ekonomické údaje ukazovať kontrakciu, ktorú sme tu v čase mieru ešte nemali. V tomto roku všetky vyspelé ekonomiky zažijú recesiu s medziročným poklesom ročného HDP, ktorý sa pohybuje od 3 % v USA po približne 7,5 % v Taliansku,“ predpovedajú analytici.

Na tlačovej konferencii o prepuknutí koronavírusu v Spojenom kráľovstve v nedeľu jeden z lekárov varoval, že niektoré zavedené opatrenia by mohli trvať mesiace a rušili by sa postupne. Spojené kráľovstvo zaznamenalo takmer 20 000 prípadov koronavírusu a má 1 228 úmrtí. Bank of England reagovala na situáciu udržaním úrokovej sadzby na rekordne nízkej úrovni 0,1 %, po dvoch núdzových zníženiach sadzieb začiatkom tohto mesiaca. Centrálna banka tiež nedávno posilnila svoj program nákupu dlhopisov v snahe vyrovnať časť hospodárskeho prepadu. "Bank of England koordinuje svoju činnosť so štátnou pokladnicou spôsobom, ktorý je počas mierového obdobia bezprecedentný," uviedol Oxenford z EIU. "Centrálna banka sa v zásade zameriava od pohľadu na úrovne úrokových sadzieb na zastavenie dlhu verejnej správy, čo by mohlo byť veľmi dlhé časové obdobie," dodal.