Niektoré banky dočasne sprísňujú úvery, iné sa rozhodli vychádzať klientom viac v ústrety

V súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa šírenia koronavírusu na Slovensku niektoré banky dočasne zavádzajú obmedzenia pre poskytovanie hypoték a spotrebných úverov. Neakceptujú niektoré príjmy, zastropovali maximálnu výšku poskytovania úveru a podobne. "Ak majú banky pochybnosti o tom, či dlžník bude schopný riadne splácať, najmä kvôli tomu, že napríklad čoskoro môže prísť o prácu, tak je ich ochota poskytnúť mu úver samozrejme omnoho nižšia," povedal pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. No sú aj banky, ktoré sa rozhodli klientom vyjsť v ústrety nad rámec bežných postupov. Možnosti by si mal každý overiť vo svojej banke.

Ešte minulý týždeň podľa Finančného kompasu štyri banky zaviedli dočasné obmedzenie úverov a prísnejšie sa začali pozerať na podnikateľov. Ide o VÚB banku, ČSOB, UniCredit Bank a Prima banku. Naopak, Poštová banka sa rozhodla pomôcť podnikateľom zasiahnutých koronavírusom bezúročnými pôžičkami. "Myslíme si, že je dôležité pomôcť podnikateľom rýchlo. Práve tí malí najťažšie pociťujú reštriktívne opatrenia, ktoré vláda prijala v snahe minimalizovať šírenie ochorenia," hovorí generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko. V prípade podnikateľov a firiem Slovenská sporiteľňa dáva možnosť riešiť odklad splátok, predĺženie úverových rámcov aj nové peniaze na zvládnutie nepriaznivého obdobia.

Banky sa podľa projektovej riaditeľky v spoločnosti FinGO.sk Kataríny Kostkovej snažia chrániť. Podľa nej je pomerne logické, že obmedzili a až vylúčili financovanie postavené na príjme zo zahraničia a príjme z podnikania, ktoré sa zväčša dokladuje na základe minuloročného daňového priznania. Údaje v daňovom priznaní a príjem z neho doteraz akceptovateľný pri podnikateľoch v tomto roku bude pre veľa z nich nedosiahnuteľný. "Taktiež doterajšia práca Slovákov v zahraničí bude čeliť mnohým problémom a veľa pracovných miest sa možno aj neobnoví. Práve kvôli týmto skutočnostiam sa banky snažia chrániť a zamedziť nesplácaniu nových úverov v budúcnosti, keďže z doteraz známych informácií je zrejmé, že tento druh príjmov bude ohrozenejší ako iné," povedala pre agentúru SITA Kostková.

Ak by sme chceli porovnať obdobie pred dvanástimi rokmi, teda obdobie svetovej finančnej krízy, tak vtedy takisto banky obmedzovali poskytovanie úverov. Vtedy však boli podľa Búlika najväčšie problémy s hodnotou nehnuteľností. Keď prišla kríza, banky skresávali hodnotu nehnuteľností, ktoré žiadateľom o úver akceptovali a to kvôli prepadu cien nehnuteľností. Príjmy žiadateľov boli vtedy, a to je podľa analytika rozdiel oproti súčasnosti, bankami posudzované približne rovnako počas krízy ako pred ňou. Banky nesprísnili posudzovanie príjmov, keďže nehrozilo, tak ako v súčasnosti hrozí, že desiatky tisíc ľudí prídu vo veľmi krátkom čase o prácu.

Niektorí žiadatelia sa k niektorým typom úverov vôbec nedostanú, napríklad opatrovateľka v Rakúsku alebo živnostník pracujúci v Českej republike. "Ak ste živnostník alebo majiteľ eseročky, resp. zamestnanec v jednoosobovej s.r.o., tak dostanete napríklad hypotekárny úver vo výške maximálne 60 % hodnoty nehnuteľnosti, pričom doteraz to bolo bežne 80 %," konštatuje Búlik. Tieto podmienky sa líšia v jednotlivých bankách, preto je dôležité si urobiť prieskum na trhu úverov.

Ďalšie obmedzenia ťažko podľa Kostkovej predpokladať. "No banky si robia momentálne podrobnejšie štatistiky portfólií a je možné, že s predlžovaním trvania pandémie prídu aj ďalšie obmedzenia v záujem prežitia bánk z pohľadu riadneho a včasného splácania úverov zo strany klientov. Nemyslím si, že tieto obmedzenia budú nejako trvalé, a po skončení pandémie a uplynutí nejakej stabilizačnej doby sa opäť tieto príjmy stanú akceptovateľnými pre banky na financovanie. A prioritu prežitia z pohľadu banky zase preváži priorita financovania potrieb a spotreby klientov," dodala Kostková.