Na Úrade vlády SR rokuje koaličná rada, rieši ekonomické opatrenia

Na Úrade vlády SR v kancelárii predsedu vlády rokuje v sobotu koaličná rada vládnych strán a hnutí OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. V sobotu o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO) s tým, že v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu budú zrejme do neskorej noci riešiť ekonomické opatrenia. Prezentáciu výsledku rokovania očakáva v nedeľu (29. 3.).

"Po vyriešení medicínskych a hygienických otázok, riešime tie ekonomické. Ministri financií a hospodárstva medzičasom zhromaždili informácie. Dnes chceme uzavrieť aspoň podstatnú časť," uviedol Matovič.

Konkrétne riešenia uvádzať v sobotu zatiaľ nechcel. "Každý prichádzame na to riešenie s rôznymi pohľadmi. My najmä s tými, ktoré majú podporu ministra financií, na základe ekonomických fundamentov a stavu našej spoločnej kasy. Niekto druhý so svojimi predstavami. O tom sú koaličné rokovania, aby sme sa spoločne dohodli a našli zodpovednosť i vyslali signál ľuďom, ktorí tú ekonomiku držia a čakajú, čo bude, a či im štát pomocnú ruku dá," povedal premiér. Poznamenal, že štát pomocnú ruku chce dať, no o konkrétnych opatreniach chce hovoriť v nedeľu.

Matovič taktiež potvrdil, že koaličná rada sa bude zaoberať aj návrhom predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý v piatok (27. 3.) vyhlásil, že by si ústavní činitelia mohli na obdobie krízy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu znížiť platy.