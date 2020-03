Zvrat na burze: Najbohatší muž Európy získal 11 miliárd dolárov za jediný deň

Zdroj: bloomberg;CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:15 -

Bernard Arnault je jedným z tých, kto pre dopady koronavírusu na finančné trhy v istých okamihoch horko zaplakal. Vlani majetok majiteľa značiek Christian Dior alebo Louis Vuitton, zástupcu miliardárskeho rebríčka Bloomberg Billionaires Indexu, vzrástol najviac z tejto päťstovky majetných. Od začiatku tohto roka sa ale karta obrátila a jeho straty sa pohybujú v desiatkach miliárd dolárov. Výrazný rast na trhoch tento týždeň mu ale časť strát už vrátil. So zhodnotením 11,3 miliardy dolárov za deň obsadil medzi miliardármi štvrtú priečku za Jeffom Bezos, Billom Gatesom a Warrenom Buffettom a pred Markom Zuckerbergom alebo Larry Pageom. Pohyby Arnaultovho imania len dokazujú súčasnú prudkú volatilitu trhov v súvislosti koronavírusom.





Arnault sa do boja s vírusom zapojil podľa svojich možností. Spustil dodávky ochranných zdravotníckych pomôcok alebo v rámci výroby parfumov Dior na predmestí Orléans aktuálne zaradil do produkcie dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu, ktoré francúzskym autoritám poskytuje bezplatne. Zmena výroby trvala kratšie ako 72 hodín. Ako informovali agentúry, Arnault získal a objednal z Číny pre Francúzsko 40 miliónov zdravotných masiek, prvých 10 miliónov z nich má byť dodaných a rozdaných v horizonte týždňa.





Arnault drží okrem podielov v reťazci LVMH a Christina Dior aj časť akcií ďalšej parížskej luxusnej značky Hermes alebo potravinárskeho reťazca Carrefour. Na trh s luxusom vstúpil v roku 1984 akvizíciou vtedy textilnej značky Christian Dior. O štyri roky neskôr niektoré z nezákladných oblastí podnikania firmy odpredal a z výnosu si zabezpečil účasť v LVMH.



A čo stálo tentokrát za raketovým rastom akciového trhu? Americká burza rástla aj napriek číslam o nezamestnanosti. Nároky na dávky v nezamestnanosti minulý týždeň vzrástli na 3,28 milióna, čo je zďaleka rekord, ale najhoršie odhady na Wall Street boli vyššie. Napríklad Citi očakával nárast na 4 milióny.



Senát jednomyseľne schválil balík ekonomickej pomoci vo výške 2 biliónov dolárov v snahe zmierniť ranu spôsobenú prepuknutím koronavírusu. Návrh zákona obsahuje stimulačné šeky, ktoré majú byť zaslané ľuďom do troch týždňov. "Sme odhodlaní okamžite poslať peniaze do vrecák ľudí," povedal americký minister financií Steven Mnuchin. Okrem priamych platieb väčšine Američanov, program ráta aj so zvýšením podpory v nezamestnanosti, so zvýhodnenými úvermi firmám alebo preplácaním miezd zamestnancom, ktorí musia zostať doma. Dolná komora Kongresu, Snemovňa reprezentantov, o súbore opatrení hlasuje v piatok. Prezident Donald Trump už vyhlásil, že zákon podpíše ihneď, ako ho dostane na stôl.

Federálny rezervný systém tiež zasiahol do ekonomiky. Centrálna banka okrem iného znížila úrokové sadzby na takmer nulovú hodnotu a oznámila bezprecedentný program kvantitatívneho uvoľňovania.





Index Dow Jones prekonal svoj najväčší trojdňový rast od roku 1931. Za tri dni si dokázal pripísať viac ako 20 %. Podobne rástli aj S&P 500 a Nasdaq Composite. Boeing, Chevron a Walgreens dosiahli každá viac ako 10 %, verejné služby a nehnuteľnosti boli sektormi s najvyššou výkonnosťou v S&P 500, ktoré uzavreli o viac ako 7% vyššie. Legendárny obchodník Paul Tudor Jones si však myslí, že akcie budú ešte vyššie o tri až päť mesiacov po opakovanom poklese na minimálne hodnoty. "Myslím, že akciový trh nájde dno, keď sa dostaneme na vrchol epidemickej krivky, myslím si, že niet pochýb o tom, že akciový trh čaká rally," uviedol Jones pre CNBC.



Referenčný index Stoxx 600 sa po dosiahnutí minima 16. marca si pripísal takmer 17 %, ale stále zostáva o viac ako 2 6% pod úrovňou všetkých minulých mesiacov.