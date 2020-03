MH SR predstaví prvý balík približne 50 opatrení pre podnikateľov v čo najkratšom čase

dnes 18:01 -

Ministerstvo hospodárstva SR predstaví prvý balík približne 50 opatrení na zmiernenie dopadov šírenia koronavírusu na podnikateľský sektor v čo najkratšom čase. Ako ďalej informoval rezort, minister hospodárstva Richard Sulík o tejto téme rokoval so zástupcami najväčších zamestnávateľských zväzov a priemyselných komôr a ubezpečil ich, že si vláda uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa pre koronakrízu ocitli. „Prvý balík približne 50 opatrení bude predstavený v čo najkratšom čase. Následne o nich rozhodne vláda a časť bude musieť schvaľovať parlament," priblížil Sulík. Na rokovaní sa zúčastnil aj minister financií Eduard Heger.

Cieľom navrhovaných zmien je pomôcť firmám a podnikateľom s scash-flow a udržaním zamestnanosti. "Ide o opatrenia, ktoré znížia prevádzkové náklady, pomôžu pri vykrývaní strát, natiahnutí v čase rôznych povinností a týkať by sa mali aj náhrady škôd. Opatrenia sa budú ďalej dopĺňať v závislosti od vývoja situácie," priblížilo ministerstvo. Šéf rezortu hospodárstva zároveň uviedol, že na zmiernenie koronakrízy budú v čo najväčšej možnej miere použité prostriedky z eurofondov. Zdôraznil ale, že opatrenia budú prijímané na úrovni jednotlivých členských štátov. „Každá členská krajina vie prijať rýchlejšie a lepšie cielené opatrenia, ako by to bolo z úrovne únie," dodal Sulík.

Rokovania na pôde Ministerstva hospodárstva SR sa zúčastnili napríklad zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Asociácie priemyselných zväzov, Klubu 500 či Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Prvý náčrt opatrení zameraných na minimalizáciu dopadov pandémie na hospodárstvo sa na verejnosť dostal počas uplynulého víkendu. Zoznam vyše 40 opatrení zverejnil predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič. Jeho stranícky šéf zo strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík však tvrdil, že tento zoznam je len predbežný a vôbec sa nemal dostať na verejnosť. Podľa tohto zoznamu pritom boli medzi navrhovanými opatreniami okrem odloženia platenia daní aj zastavenie štátnych kontrol, refundácia niektorých nákladov podnikateľov, umožnenie otvorenia ďalších prevádzok po splnení prísnych hygienických požiadaviek či úpravy vo vzťahu k zamestnancom.